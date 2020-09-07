與死神拔河　一無生命徵象釣客直升機吊掛轉送松山醫院

大溪漁港釣客被海浪打落海中，海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部立即成立緊急應變中心，指揮海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊，北部分署第一岸巡隊第一二岸巡中隊第二機動巡邏站人員前往現場救援，並通報行政院國家搜救指揮中心、宜蘭縣政府消防局第一大隊大里消防分隊。
宜蘭縣消防局據報也出動一大、特大、大里、頭城、特種、礁溪、宜蘭、五結、南方澳分隊出動人車艇、水上摩托車前往救援﹔截至下午1時共救起8人，4名輕傷意識清楚、4名OHCA，其中6名上岸的釣客後送醫院，1名拒送，1名受困外海礁石上OHCA，由空勤總隊直升機吊掛救援，送往松山機場，由台北市消防局轉送國軍松山醫院。
目前已知傷者名單為：蔡OO(52歲，男，意識清楚)慈暉救護車於11時48分送礁溪杏和醫院、林OO(60歲，男，意識清楚)慈暉救護車於11時48分送宜蘭陽大醫院、方OO(55歲，男，意識清楚)礁溪91於11時40分送宜蘭仁愛醫院、蕭OO(36歲，男，意識清楚)肢體擦傷由壯圍91簡易包紮後拒送、姓名不詳(OHCA)大里91於11時31分送杏和轉聖母、林OO(68歲，男，OHCA)頭城91於11時11分送陽大、游OO(62歲，男，OHCA)宜蘭92於11時19分送陽大。姓名不詳(OHCA)空勤總隊直升機吊掛於12時13分送往松山機場，由台北市消防局建國91轉送國軍松山醫院。