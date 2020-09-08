影／吃生魚片會招陰？鬼man亂葬崗實測打臉命理師

其實，中華民國星相協會副理事長小孟老師曾針對生魚片禁忌提出解釋，因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。
此外，關於吃冰的禁忌，小孟老師則特別強調不可吃「冰塊」，因為冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。是否相信這些禁忌見仁見智，但有些禁忌是基於「尊重」，那就不要刻意挑戰，否則就是自己無禮在先。
Youtube頻道【鬼man&阿道夫】擁有一票死忠粉絲，鬼man帶領粉絲一同探險、實測、開箱等，因為主題大多與民俗、靈異、都市傳說有關，在現今Youtuber遍地開花的情況下，反而因為頻道定位少見且特別，搶下了一席之地。
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