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影／吃生魚片會招陰？鬼man亂葬崗實測打臉命理師

文/保庇NOW
calendar_today2020-09-08 23:00:00

▲知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前特別錄製實測影片，想一探禁忌真相，引起網友熱烈討論。（圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供）
▲知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前特別錄製實測影片，想一探禁忌真相，引起網友熱烈討論。（圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供）
農曆七月有許多民間禁忌，像是不要到河邊或海邊戲水、晚上不穿紅色衣服、走路不要靠牆走等等；但是有些禁忌卻讓人聽了一頭霧水，像是農曆七月應盡量避免吃生魚片，最好也不要吃冰，否則會招來許多「好兄弟」，原因更是讓人百思不得其解。知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前特別錄製實測影片，想一探禁忌真相，引起網友熱烈討論。

其實，中華民國星相協會副理事長小孟老師曾針對生魚片禁忌提出解釋，因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，除了生魚片之外，喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的朋友，也建議避免用活的海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。

此外，關於吃冰的禁忌，小孟老師則特別強調不可吃「冰塊」，因為冰塊將兩字的部首去掉便會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。是否相信這些禁忌見仁見智，但有些禁忌是基於「尊重」，那就不要刻意挑戰，否則就是自己無禮在先。

▲知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前特別錄製實測影片，想一探禁忌真相，引起網友熱烈討論。（圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供）
▲知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前特別錄製實測影片，想一探禁忌真相，引起網友熱烈討論。（圖／Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供）
 

Youtube頻道【鬼man&阿道夫】擁有一票死忠粉絲，鬼man帶領粉絲一同探險、實測、開箱等，因為主題大多與民俗、靈異、都市傳說有關，在現今Youtuber遍地開花的情況下，反而因為頻道定位少見且特別，搶下了一席之地。

鬼man精心企劃、用心拍攝的影片，使點閱率居高不下，但粉絲最喜歡的還是勇往直前卻又謙遜有禮的鬼man，希望接下來也能看到更多【鬼man&阿道夫】的影片，帶領我們一起探險，認識台灣的民俗文化、都市傳說。（編輯：連宜方）

*本文內容由Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供，不得隨意改寫、轉載*

*想閱讀更多台灣信仰、習俗好文請到 保庇NOW 一探究竟！*

 

關鍵字

生魚片 鬼man 亂葬崗 禁忌 招陰

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