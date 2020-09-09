一秒到國外！初秋超適合去　盤點三間在台亞洲級酒吧

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OPIUM Champagne Bar
大片落地窗、夢幻吊燈、長型沙發和精緻的吧檯，OPIUM Champagne Bar才剛開幕不久就吸引都會輕熟女性的目光，尤其地理位置絕佳，就在台北101正對面，從白天就開始供應香檳，讓人感受到喝酒是享受生活的一種輕鬆態度。走進OPIUM彷彿進入法國，法式裝潢搭配香檳，十分典雅。且該品牌為培育出諸多冠軍調酒師的Alchemy的分支，調酒亦有品質保證。
Drunk Play
獨特的露營風和泰式料理，讓人有種飛到東南亞國家消暑的感覺，民族風和波希米亞風格的裝潢讓人身心舒暢。且地理位置就在市中心建築樓頂，十分方便。
Tunnel Bar
位於台南的Tunnel Bar的店面走英倫風格，歐式盔甲就在眼前，沒進門就可以看到中古世紀的盔甲和開門小機關，找到通關機關後，一進門是復古有氣氛的裝潢，和整面的酒牆，十分吸引目光。
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本文經《守夢者Dreams Protectors》授權轉載，由台灣女孩L和香港女孩S所經營，專門分享來自台灣和世界各地的酒吧，讓你不管身在何處，夜晚都有人守護。
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