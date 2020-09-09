牛津疫苗出現不良反應急喊卡　陳時中讚「負責任的表現」

牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作，研發一款新冠肺炎病毒的疫苗，已在近幾週內邁入臨床試驗第三階段，原被視為最有機會搶先問世的疫苗。
不過，據英國BBC報導，該試驗由於受試者出現不良反應，因此已經喊停，但由於臨床第三階段牽扯到上萬名受試者，測試時間原本就會拉長，甚至可能會達數年才會成功，這其中變數原本就較多。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（9）也表示，試驗中出現副作用或不良反應，本來就是臨床試驗研究的其中一環；這家藥廠的試驗是在第二、三期當中，看到一位受驗者發生較嚴重的脊髓炎反應，為了安全起見先喊停，以釐清是否與疫苗接種有關連。
這種嚴謹的研發模式，也是會應用在台灣的疫苗開發上。張上淳說，目前國內疫苗仍處於第一期臨床試驗，現階段最重要的就是安全性，到第二期就會有超過上千人接受試驗，這時候除了安全性之外，就能看到更多個案接受抗體後的狀況，更夠釐清疫苗的安全性與有效性，等到疫苗經過專家會議評估後，就能夠準備好供國人使用。
陳時中說，臨床試驗本來就是要確認問題、發現問題，最怕的就是有所隱瞞，因此現在國外大藥廠願意把問題公開，這是負責任的表現，應該給予讚賞。
陳時中表示，過去疫苗研發是以數年計算的，但如今由於疫情關係，都要趕在1年內完成，時間上緊縮很多，所有很多國家在臨床試驗時都是二、三期混著做，把觀察期給縮短；有國家可能由於國內疫情嚴重，透過「緊急授權製造」，視疫情狀況來跳過第三期，趕緊將疫苗投入使用以降低社會風險；不過，台灣目前疫情較為和緩，並不需要急著將疫苗投入使用，因此會把觀察期拉長，在研發上會比較嚴謹。
至於先前台灣曾向牛津大學爭取疫苗授權在台生產，陳時中指出，由於國外藥廠生產授權要求的量體較大，若是真的在台生產，可能會壓縮到國內其他的生產量，因此現階段是先轉往預購。