NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

西吉藍洞開放？澎縣府、海管處雙頭馬車問題浮現

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-09 18:25:02

▲澎湖縣長賴峰偉在臉書釋出「為藍洞開放做好準備」的消息之後，引起澎湖縣政府與海洋國家公園管理處「雙頭馬車」的長期問題。（圖／記者張塵攝，2020.09.0９）
▲澎湖縣長賴峰偉在臉書釋出「為藍洞開放做好準備」的消息之後，引起澎湖縣政府與海洋國家公園管理處「雙頭馬車」的長期問題。（圖／記者張塵攝，2020.09.0９）

澎湖縣長賴峰偉9日在臉書釋出「為藍洞開放做好準備」的消息之後，引起澎湖縣政府與海洋國家公園管理處「雙頭馬車」的長期問題，賴峰偉表示將責成農漁局研議開放管理的相關辦法，海管處說明已和縣府達成初步共識，未來將統一由海管處成立單一窗口，負責玄武岩自然保留區申辦登島的業務。

▲藍洞是鬼斧神工的海洋地質景觀，賴峰偉請農漁局與海管處合作，在安全與環境方面做好配套有秩序的開放。（圖／記者張塵攝，2020.09.09）
▲藍洞是鬼斧神工的海洋地質景觀，賴峰偉請農漁局與海管處合作，在安全與環境方面做好配套有秩序的開放。（圖／記者張塵攝，2020.09.09）
賴峰偉在臉書專文提到，西吉嶼自40餘年前遷村後，成為南方海域的無人島，是澎湖群島神秘的區塊，黑水溝的航標，黑石的故鄉，西吉宮殘跡猶存，聚落型態可見砌石工事深具特色，西吉旅外鄉親每年返鄉踏查，其鄉土情懷我感同身受藍洞是鬼斧神工的海洋地質景觀，請農漁局與海管處合作，在安全與環境方面做好配套，有秩序的開放，讓藍洞的海洋意象與價值，成為澎湖優質生態旅遊的示範，營造望安、七美南海遊程的品牌。

▲澎湖南海玄武岩自然保留區為東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧，2008年由澎湖縣政府依照文化資產保存法公告劃設。（圖／記者張塵攝，2020.09.09）
▲澎湖南海玄武岩自然保留區為東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧，2008年由澎湖縣政府依照文化資產保存法公告劃設。（圖／記者張塵攝，2020.09.09）
澎湖南海玄武岩自然保留區為東吉嶼、西吉嶼、頭巾、鐵砧，2008年由澎湖縣政府依照文化資產保存法公告劃設，為首度由縣府自行申請提報之自然保留區，當年是為了反對台電核廢料進駐東吉嶼的權宜之計台灣攝影師陳婉茹透過日本報導之後，在網路爆紅的西吉嶼藍洞也在此列，如未經申請許可進入最重處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

海洋國家公園管理處表示，澎湖縣政府於民國97年依「文化資產保存法」納入「澎湖南海玄武岩自然保留區」，依該法縣政府為主管機關，而進入自然保留區應經主管機關許可，與國家公園管理可以適當銜接，並不需要廢止「澎湖南海玄武岩自然保留區」，日前海管處已和縣府農漁局達成初步共識，未來將由海管處為單一窗口，統一負責玄武岩自然保留區申辦登島的相關業務。

關鍵字

西吉藍洞 賴峰偉 玄武岩保護區 海管處 南方四島

延伸閱讀

NOW民調中心

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽