懷上雙寶喜孜孜　第13週發現竟是「無心怪胎」

最後這名個案在38週順利生下一個健康男寶寶，蕭勝文表示，為搶救雙胞胎中的健康胎兒，提高其存活率與生長發育，針對選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎施行選擇性減胎有其必要性。目前國際上使用的減胎方式包括「胎兒內視鏡雙極電燒」和「射頻燒灼術（RFA）」兩種。
傳統使用胎兒內視鏡雙極電燒，而射頻燒灼術目前被廣泛應用於治療小型肝腫瘤，是藉由超高頻振動產生的熱能，在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。
醫師表示。「單絨毛膜雙胞胎」的發生率約千分之三，較容易產生孕期併發症，包括雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎（沒有心臟的構造僅有下半身軀體的畸型）。雙胞胎輸血症候群需接受胎兒內視鏡雷射手術治療；但選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎，因和健康的胎兒共用胎盤且有血管相通，若不及早介入進行醫療處置，血液會不斷輸給異常胎兒，導致健康胎兒水腫、貧血，甚至胎死腹中。
蕭勝文提到，今年已收治5位懷有單絨毛膜雙胞胎的產婦，雙胞胎中皆有一個異常，包含一例無心怪胎，四例有選擇性胎兒生長遲緩與重大先天異常，都應用「射頻燒灼術」終止異常胎兒的血流。其中四個健康寶寶順利出生，2個在新竹出生，2個在台北長庚出生，都已健康出院，個案呂小姐的寶寶今（10）天也剛好滿月。