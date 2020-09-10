NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

懷上雙寶喜孜孜　第13週發現竟是「無心怪胎」

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-09-10 10:50:46update2020-09-10 10:50:53

▲一名女子喜懷雙胞胎，卻在第13週發現其中一個胎兒是無心怪胎。（示意圖／pexels）
▲一名女子喜懷雙胞胎，卻在第13週發現其中一個胎兒是無心怪胎。（示意圖／pexels）
一名27歲的呂小姐有一個3歲女兒，去年再次懷孕且雙喜臨門，肚中懷的是雙胞胎，但到了第13週時卻發現胎兒異常，經台北長庚產科主任蕭勝文檢查後，判斷其中一個胎兒是無心怪胎，若不處理恐怕會危及另一個健康胎兒，於是在17週時應用「射頻燒灼」進行胎內治療，終止無心怪胎的血流。

最後這名個案在38週順利生下一個健康男寶寶，蕭勝文表示，為搶救雙胞胎中的健康胎兒，提高其存活率與生長發育，針對選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎施行選擇性減胎有其必要性。目前國際上使用的減胎方式包括「胎兒內視鏡雙極電燒」和「射頻燒灼術（RFA）」兩種。

傳統使用胎兒內視鏡雙極電燒，而射頻燒灼術目前被廣泛應用於治療小型肝腫瘤，是藉由超高頻振動產生的熱能，在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。

醫師表示。「單絨毛膜雙胞胎」的發生率約千分之三，較容易產生孕期併發症，包括雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎（沒有心臟的構造僅有下半身軀體的畸型）。雙胞胎輸血症候群需接受胎兒內視鏡雷射手術治療；但選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎，因和健康的胎兒共用胎盤且有血管相通，若不及早介入進行醫療處置，血液會不斷輸給異常胎兒，導致健康胎兒水腫、貧血，甚至胎死腹中。

蕭勝文提到，今年已收治5位懷有單絨毛膜雙胞胎的產婦，雙胞胎中皆有一個異常，包含一例無心怪胎，四例有選擇性胎兒生長遲緩與重大先天異常，都應用「射頻燒灼術」終止異常胎兒的血流。其中四個健康寶寶順利出生，2個在新竹出生，2個在台北長庚出生，都已健康出院，個案呂小姐的寶寶今（10）天也剛好滿月。

關鍵字

懷孕 無心怪胎 婦產科 長庚 射頻燒灼

延伸閱讀

NOW民調中心

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

哪位政治人物的桃色風波最讓您覺得震驚？

繼續作答
2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

2022動起來！北市長選戰布局您最看好誰？

繼續作答
回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

回憶殺！誰是您心目中90年代的第一男團？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽