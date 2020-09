2020唐獎國際大師論壇　為疫情下的全人類課題尋求解方

唐獎教育基金會將於9月21日至22日會同4所大學(台灣大學、清華大學、成功大學及政治大學)舉辦一系列具有傳承及啟發意義的「2020唐獎大師論壇」,為第四屆唐獎活動揭開序幕,所有關心永續發展、生技醫藥、漢學、法治等議題朋友們,可至唐獎官網參與線上論壇。





第四屆8位唐獎得主一共來自7個國家,因受新冠肺炎持續於國際間蔓延,各國分別採取邊境管制及實施入境後檢疫等相關措施,以致不便於今年底前來台授獎,有鑑疫情廣泛地影響及改變全球人類社會、經濟、環境等範圍,且唐獎教育基金會秉持努力推動「使世界更美好」願景,及創造「新時代價值與意義」,唐獎基金會特別擴大辦理今年大師論壇,每場次除了邀請本屆唐獎得主於會中分享之外,另邀請歷年得主發表看法,偕同各場次主持人及與談人,透過線上直播及結合現場實體的論壇模式,共同探討及關心在新冠肺炎疫情下,生態保育、地球環境保育、自體免疫研究、海外華人移民認同、人權與環境正義等翻轉式變革可能性與創新思維。





首場法治論壇將於9月21日10時30分在台灣大學霖澤館舉行,主題為「拓展非政府組織在當代公民社會的角色」,將由本屆法治獎得主孟加拉環境法律人協會 (Bangladesh Environmental Lawyers Association)、實現正義: 法律、正義暨社會中心 (Dejusticia: The Center for Law, Justice and Society)、法律實踐進程組織 (The Legal Agenda)的執行代表共同探討非政府組織(NGO)在嚴峻挑戰的環境中,如何推動司法改革、環境保護及弱勢保障等工作。另第一屆唐獎法治獎得主,前南非憲法法院大法官奧比.薩克思先生(Albie Sachs)、第二屆唐獎法治獎得主,聯合國國際遷徙議題前任特別代表路易絲.阿爾布爾女士(Louise Arbour),也將在會中就非政府組織在公民社會的角色發表看法。





第二場永續發展論壇將於9月21日下午4時在清華大學旺宏館舉行,主題為「自然生態保育與人類社會之永續發展:由COVID-19談起」,將由本屆永續發展獎得主珍古德博士(Dr. Jane Goodall),她同時也是英國女爵士、國際珍古德協會創辦人及聯合國和平使者、國立清華大學名譽博士,會中她將就新冠肺炎大流行對人類與動物及自然環境之間關係,及人類社會的永續發展給予精闢見解。該場次另邀請三位前唐獎永續發展獎得主,包括:前WHO秘書長格羅.哈萊姆.布倫特蘭(Dr. Gro Harlem Brundtland)、哥倫比亞大學地球學院氣候科學、覺知與解決方案主任詹姆士.漢森(Dr. James Hansen)、加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學Victor C. Alderson講座教授維拉布哈德蘭•拉馬納森(Prof. Veerabhadran Ramanathan)參與,期盼透過該論壇探討受疫情影響導致社會、經濟不平等相關議題,及達成生態保育及永續未來之策略。





第三場生技醫藥論壇將於9月22日上午9時在成功大學醫學院舉行,主題為「修復過度活化的免疫系統,從自體免疫疾病談到細胞激素風暴」,將由本屆三位生技醫藥獎得主,包括:美國科羅拉多大學總校教授查爾斯.迪納雷羅(Dr. Charles Dinarello)、英國牛津大學教授馬克.費爾德曼(Dr. Marc Feldmann)、日本大阪大學前校長岸本忠三(Dr. Tadamitsu Kishimoto),一起為疫情衝擊下生技醫藥發展趨勢做把脈。另也邀請兩位2014年唐獎生技醫藥獎得主暨2018諾貝爾獎得獎人詹姆斯.艾利森(Dr. James P. Allison)、及本庶 佑(Dr. Tasuku Honjo)參與座談,共同激發與探討生技醫藥研究與發展新契機。





第四場漢學論壇將於9月22日下午2時在政治大學藝文中心舉行,主題為「漢學多元化的大道」,將由本屆漢學得主王賡武教授以「境外看中國」的獨到見解,就中國的世界地位作新穎詮釋,並將與相關學者對談,論述漢學研究對現代社會的價值與意義。另有鑑於新冠肺炎疫情橫掃全球,王教授也將以歷史背景為基礎,分析未來中國與東南亞關係發展。





四場大師論壇群賢畢集,唐獎得主們將無私地分享他們的見解及面臨挑戰的心路歷程,唐獎並和實驗生物學國際組織(Experimental Biology)、亞洲研究學會(Association for Asian Studies)及國際珍古德協會(Jane Goodall Institute)等國際相關重要組織合作,相信這4場專以新冠肺炎疫情設計的論壇,能從不同面向提供全球民眾新思維,共同面對挑戰,使世界更為美好。













歡迎踴躍於9月21至22日至唐獎官網( https://www.tang-prize.org/week.php?cat=139)參與線上直播論壇。