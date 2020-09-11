文化部攜手雲門　將舞蹈藝術帶進偏鄉

文化部昨（10）日與雲門文化藝術基金會深入桃園復興區高義國小，合作舉辦舞蹈體驗教育活動，鄰近的光華國小、巴崚國小、三光國小等學校亦一同共襄盛舉，4所學校、121位學生集結於高義國小天幕球場，一起在夏日午後度過難得的舞蹈時光，將藝術文化體驗帶進偏鄉。





本次舞蹈體驗課程由1位說舞人搭配2位示範舞者，深入淺出分享西方芭蕾與現代舞發展、東方舞蹈的身段武功，以及雲門舞者平日訓練方法。透過舞者的現場示範，近距離了解身體姿態，並在過程中穿插呈現雲門舞作的精華片段。此外，活動也邀請小朋友以日常生活的動作發展成舞，體驗舞蹈的簡單快樂。



▲舞者示範武功「雙飛燕」。（圖／雲門文化藝術基金會提供）

文化部與雲門合作辦理「雲門舞蹈蒲公英」文化體驗教育計畫，期待將舞蹈體驗課程帶入特偏、極偏的學校，與孩子們一同體驗跳舞的樂趣，預計自即日起日至10月22日期間，陸續造訪桃園縣復興區、新竹縣五峰鄉、新竹縣尖石鄉、南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣南庄鄉等地，與4縣市共29小學、1445名學生共同體驗舞蹈之美。





文化部表示，這次與雲門合作是將專業的舞蹈資源帶到桃園、新竹、南投、苗栗的偏鄉學校，讓舞蹈就像蒲公英一樣，隨風飄到每個孩子的心中，成為一顆種子，非常具有意義。文化部將持續開發更豐富的文化體驗內容，同時兼顧文化平權，讓更多學校參與，讓藝術的種子能夠到每個孩子心中。



