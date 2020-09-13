來場心靈沈澱之旅！網美大推高雄四大山海系秘境

柴山秘境——海蝕洞



台灣西海岸多為沙岸，唯有高雄鼓山區海岸為岩岸，天然岩洞、珊瑚礁石灰岩等美麗奇景，讓這段海岸被譽為「柴山阿朗壹」。其中，位在海岸北段的「柴山海蝕洞」擁有絕美海景，近年來爆紅成為網紅必打卡景點。



只要從柴山海角咖啡前方小徑走約5分鐘，即可抵達石灰岩洞穴。洞口中央正好有一顆大石，成為絕佳的拍照舞台。除此之外，海蝕洞左側有一處洞口，出去後有一處「小海灣」，可以坐在這聽海，享受夏日海岸風情。



▲柴山秘境——海蝕洞 (圖｜IG網友@leeli.life/@tries.216提供)





柴山大自然百榕園



從海角咖啡前的停車場大榕樹旁前行約30公尺，即可以抵達柴山自然百榕園。百榕園又被稱為「柴山大自然」、「百榕平台」，數棵碩大的老榕樹濾掉了毒辣的陽光，其枝幹盤踞石灰岩，相當壯觀。走到崖邊，蔚藍大海盡收眼底，壓力頓時釋放。



停車場時常有獼猴出沒，騎機車的民眾務必把物品放入置物箱，以免被猴子撿走。



▲柴山大自然百榕園 (圖｜IG網友@samil_shoot提供)





柴山天雨洞



柴山地質為石灰岩體，藏著大大小小的峽谷、洞穴。天雨洞秘境就位在壽山國家自然公園步道內，壽山有多個登山口，從龍泉寺邊登山木棧道上去，步行約30分鐘，會看到往蓮花洞方向的路標。木棧道有連續兩個九十度轉折處，就可看見左手邊一條明顯岔路步道，進去即抵達天雨洞。



因柴山為石灰岩地形，洞內有需數十、數百年才形成的鐘乳石、石筍，為保護生態，觀賞時切勿觸摸，共同愛護自然景觀。



▲柴山天雨洞 (圖｜IG網友@wla24524046s/@hosihane0925提供)



洞口狹小，必須手腳並用下洞口，攀爬時務必小心。



