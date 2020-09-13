後面還有熱帶擾動！氣象專家曝「下周雨勢影響關鍵」

根據氣象局指出，今天（13）日鋒面逐漸遠離，但台灣附近仍有殘餘水氣，風場盛行東北風至偏東風，因此迎風面的基隆北海岸及東半部地區不定時有局部短暫陣雨，南部地區清晨至上午也有零星短暫陣雨，其他地區雲多偶見陽光，午後有局部短暫雷陣雨，基隆北海岸及午後各地山區仍有局部大雨發生的機會；氣溫方面，各地高溫約32至34度，沒下雨時感受比較悶熱。
吳德榮在氣象專欄《三立準氣象· 老大洩天機》表示，根據最新模式模擬顯示，周二（15日）至周五（18日），另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面。台灣附近風向轉偏南風，各地天氣晴朗、中午微熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。周六（19日）鋒面南下，天氣轉變，北台明顯降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置略有關係，有「不確定性」尚待進一步觀察。
而最新歐洲（ECMWF）模式及美國（GFS）模式，持續模擬出周四至周六（17至19日）南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度皆有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無影響。若模擬像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入周六抵達的鋒面，而使雨勢增大；但若模擬像美國模式，則其外圍的水氣對周六抵達的鋒面就無改變。由於是末期的模擬，理論上已有不容忽視的「不確定性」，需要持續觀察。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆持續模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，應是未來幾天觀察的重點。（編輯：賴詠璿）