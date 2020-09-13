武界壩異常放水事故時間表出爐！台電公布初步調查結果

南投大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭沖走釀3死1失蹤悲劇。台電公司隨即由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。



