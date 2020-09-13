武界壩異常放水事故時間表出爐！台電公布初步調查結果

南投大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭沖走釀3死1失蹤悲劇。台電公司隨即由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。
針對今（13）日清晨南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，台電感到相當痛心與遺憾，晚間再進一步說明後續調查結果。
台電表示，武界壩閘門異常開啟，調查範圍已縮至可程式控制器及通訊系統 ，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。
台電說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次是6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 立方公尺/秒；5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。
台電指出，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。