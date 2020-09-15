NOW早報／武界壩放水非蛇鼠所致！台電調查後曝「原因」

武界壩放水原因並非蛇鼠 台電：控制線路絕緣劣化所致





針對南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，原傳出可能是蛇鼠誤觸開關所致。不過，台電發電處副處長張天瑞昨（14）日表示，經初步調查是「控制線路的絕緣不好，絕緣劣化」。而究竟為何例行檢查沒發現？他說在天氣好、太陽大時，原本線路的濕氣會蒸發，因此即使劣化當下可能覺得還ok，但深夜天氣較涼，加上濕氣又重，在線路絕緣本來就不好情況，絕緣效果會更降低，就可能發生問題。



至於後續處理？張天瑞則說，目前水利署也召集相關大壩評估專家前往了解，台電會根據他們建議進一步改善，同時也會全面清查其他地方有沒有類似情況，另外，針對武界壩線路良率不好的也會進行更換。



▲南投仁愛鄉武界一線天13日發生露營被溪水沖走意外，造成4死的悲劇。（圖／讀者提供） 今日天氣／白天氣溫偏高！東南部偶陣雨 午後山區雷陣雨





今（15）天風向轉為偏東南風，迎風面的台東及恆春半島有些局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫多在33至35度，其中在南部、新竹、嘉義及台東近山區平地有局部36度以上高溫，出外活動記得做好防曬多補充水分。





影／年底將調漲健保費？陳時中坦言「有這個可能」





尤其攸關社會大眾健康的健保費，未來是否會調漲？衛福部長陳時中昨（14）日出席活動時表示「有這樣的可能性」，不過目前明年的健保支出都還沒談好，所以現在談收入面就會有點言之過早。





武界深處有秘境！大壩「水穿山」風光明媚 內藏暗湧危機





南投仁愛鄉的武界水庫曾獲選台電「十大秘境」榜首，更因為自然風光宛如世外桃源，有「雲的故鄉」、「台版牛奶湖」等別稱，近來受新冠疫情影響國旅正夯，遊客也紛紛自駕前往這個打卡秘境，不過就有武界水壩的守壩人指出，其實為了下游居民的安全，河床都有設立警告立牌，中華民國露營協會理事長莊建和更表示，民眾在外「野營」會遭遇一定風險，該處河床其實不適合野營。





武界大壩是在日據時期所興建，壩體屬於攔河堰，主要攔截濁水溪主流，並透過引水隧道以「水穿山」的方式將溪水送至日月潭儲蓄、調節，再導入大觀發電廠發電，這座大壩有近百年歷史，更因地理構造呈現自然的淡綠色，不少內行人也會稱此處為「台版牛奶湖」。





而要抵達水利重鎮武界壩前，也得先行經橫跨濁水溪的思源吊橋，這座長達100公尺的木造吊橋可俯瞰濁水溪河床，而民眾穿越吊橋抵達壩頂的土地公廟後，不但可以一覽群山環繞水庫的光景，更是拍下武界壩絕美淡綠湖面的最佳位置。



此外，武界內「一線天」交通不易抵達，除了當地居民不滿部分遊客擅闖破壞生態，更因為台電告示水壩可能會放水無法通行，因此成為無法輕易進入的秘境，而沿著南投71線山路往山頂茶園走，這條舊武界產業道路的終點不但可看到清晨蒸騰的雲海充盈山谷懷抱間，稍等片刻後日出的陽光金塵輕灑在雲海上的美景更讓人神往，吸引許多遊客不辭辛勞前往朝聖。



▲武界露營釀4死！看似是適合戲水紮營的地點，但因為山區暴雨後溪水暴漲，在該地將會無路可逃。（圖／南投縣警察局提供）

想加薪注意！1成企業因疫情調整考績制度





根據國發會最新公布的景氣數字，7月份景氣對策信號續呈「黃藍燈」，綜合判斷分數為21分，較6月份增加2分，新冠肺炎疫情對景氣的影響逐漸減低，上班族的工作日常也逐漸回復，但疫情變化是否會改變企業對員工的評比標準呢？人力銀行昨（14）日公布「企業評比員工貢獻度調查」發現，在疫情之下，有1成的企業調整績效管理制度，主要反映在設定短、中、長程工作目標、每日呈報工作重點、規定必須達成的業績標準幾個面向。



▲人力銀行14日公布「企業評比員工貢獻度調查」發現，在疫情之下有1成的企業因為疫情而調整勞工考績制度。（示意圖／NOWnews資料照）

鬼門關後一掃霉運！「4星座」好運纏身 鈔票遍地堆成山





16日即將鬼門關了，若是在「鬼月」時運勢不好的人也別氣餒，搜狐命理專欄《星座小桔子》就公布了9月中旬，也就是鬼門關後一掃霉運、好運纏身的「4大星座」，這些星座男女將迎來「鈔票遍地堆成山」的好財氣，快來看看你是不是其中一位幸運兒吧！





巨蟹座



巨蟹座在上半年的運氣不是很好，甚至是比較糟糕，來自父母、親友的壓力時常讓他們感到喘不過。所謂物極必反，巨蟹座在痛苦中看清了自己，9月中旬開始，有望突破重重阻力，認清自己的內心後，好運也會隨之而來，收入自然越來越多，心情也越來越好。



獅子座





獅子寶寶們能伸不能屈，有點膽小，喜歡無拘無束。進入9月中旬後，獅子木星落在志業宮位，事業上有望闖出自己的一片天，收入不斷上漲，日子也過得逍遙自在，雖然這段時間運勢突然變好，但並不是說你能一直賺大錢，所以記得別亂揮霍喔！



▲鬼門關後一掃霉運！「4星座」好運纏身，鈔票遍地堆成山。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

金牛座



金牛座的人是屬於厚積薄發的類型，他們往往對自己要幹的事情不著急，而是靜下心來好好地去處理。當金牛的個人實力增強，加上得到了好運和財運時，那麼他們在短期內賺大錢的機會就來了，而在熬過苦日子後，好日子也就指日可待了。



牡羊座



9月中旬開始，好運纏身，鈔票遍地堆成山的牡羊座，他們憑著天生的好福氣，即使是懶一點也沒什麼關係，他們不用為生活發愁、不用太努力，也能得到自己想要的，將來生活富足，愛情美滿。（編輯：許苡晴）



