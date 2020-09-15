▲ VWCV T6.1 Caravelle 五車型 140.3 萬起，年底前享 6 萬公里免費保養

全新 T6.1 Caravelle 採用新式樣大型水箱護罩與保桿設計、全新 LED 燈組、專屬銘牌等新世代家族風貌。導入全新儀表板、搭載 6.5 吋觸控彩色螢幕主機與 APP-Connect 手機多媒體連結，並導入「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，且首次搭載新世代速度感應式電子動力轉向系統。即日起自年底前入主福斯商旅 T6.1 Caravelle 全車系，即享 6 萬公里免費愛車保養。





全新 T6.1 Caravelle 不僅承襲經典方正氣派車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭保桿設計，搭配全新 LED 燈組、前葉子板 Caravelle 專屬銘牌、輕量化鋁圈等；同時，為提供乘客上下車便利與安全，配置乘客艙遙控電動滑門，一鍵輕按即可輕鬆控制，不但方便乘客進出車廂，亦可避免車門意外滑開導致危險。此外，T6.1 Caravelle 全車系提供 9 款車色選擇，包含香草白、米白灰、櫻桃紅、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、海水藍、星空藍、珍珠黑。



專為多人乘載而生的 T6.1 Caravelle，內裝採用全新儀表板設計、排檔座右側設有 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電；全新配置福斯新世代多功能方向盤，大幅提升駕駛者的便利性。全新配置節能 LED 室內燈，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間、副駕駛雙人座椅含可上鎖的儲物空間；在科技配備上，以新世代多媒體影音系統，提供最新 Composition Color 6.5吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級 App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結 Apple Car Play 或 Android Auto，提供快速查看地圖、電話及音樂等串流媒體的實用功能。



圖左至右：台灣福斯商旅銷售處長 Lance 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、台灣福斯商旅銷售處長 Danny Yang 楊典儒 、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰。 T6.1 Caravelle 長軸車型可供買家選擇 2 / 2 / 2 / 3 或 3 / 3 / 3的座椅安排，並新增 4MOTION 9人座車型（2／2／2／3）；短軸車型則提供 2 / 3 / 3 座椅設定，不論是長軸 9 人座或是短軸 8 人座的座椅配置。此外 T6.1 Caravelle 皆採用可迅速向前摺疊的 Easy Entry 簡捷上車座椅，方便後排乘客輕鬆上下車；此外，後艙座椅可完全前傾收折，並能輕鬆拆卸。



IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統



全新 T6.1 Caravelle 199 全車型上搭配福斯集團內最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，首次搭載全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統，駕駛可透過方向盤功能鍵，即可輕鬆設定前車車距、定速、速限等功能，新增 STOP & GO 的功能。



T6.1 Caravelle199 全車型也同時配置 Front Assist車前碰撞預警系統（含 AEB自動輔助緊急煞車功能及行人偵測）、並搭載 Side Assist 車側盲點警示系統，以閃爍警示燈號提醒駕駛人留意行車路況；再加上新增 RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）。



除此之外，全車系皆搭載 Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備。



在動力科技上，T6.1 Caravelle 的 5 個車型，共引進 3 款新世代 2.0 升 TDI 柴油動力。Caravelle 110 L 長軸車型搭載之 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎具備 110 匹最大馬力與 25.5 公斤米最高扭力；Caravelle 150 L 長軸車型則將最大馬力輸出提升為 150 匹馬力，扭力亦升級至 34.7 公斤米，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，甚至可以繳出 15.3km/L 平均油耗，獲得 1 級能源效率肯定。Caravelle 199 L 與 Caravelle 199 L 4MOTION 則是升級搭載 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎，最大馬力輸出達 199 匹水準，更具備 45.9 公斤米最高扭力，是 T6.1 Caravelle 車系中動力輸出最強大長軸車型，兩者皆搭配 7 速雙離合器自手排變速箱。Caravelle 199 L 4MOTION 車型更是同級唯一配備全時四輪驅動系統。車系中唯一短軸車型 Caravelle 199 亦以 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎擔任動力心臟，以 199 匹馬力、45.9 公斤米扭力搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，並具備 14.1km/L 平均油耗同時兼顧性能、舒適與節能。此外，全新 T6.1 Caravelle 全車系搭配速度感應式電子動力輔助轉向系統。



自即日起至 12/31 止，入主 T6.1 Caravelle 全車系即享價值新台幣 60,000 元的 6 萬公里免費保養。



全新 T6.1 Caravelle 車型建議售價 ：



Caravelle 110L 建議售價 新台幣 140.3萬



Caravelle 150L 建議售價 新台幣 169.8萬



Caravelle 199L 建議售價 新台幣 190.8萬



Caravelle 199L 4MOTION建議售價 新台幣 210.8萬



Caravelle 199 建議售價 新台幣 187.3 萬



