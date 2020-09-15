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VWCV T6.1 Caravelle 五車型 140.3 萬起，年底前享 6 萬公里免費保養

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calendar_today2020-09-15 16:25:00

VWCV T6.1 Caravelle 五車型 140.3 萬起，年底前享 6 萬公里免費保養
▲ VWCV T6.1 Caravelle 五車型 140.3 萬起，年底前享 6 萬公里免費保養

全新 T6.1 Caravelle 採用新式樣大型水箱護罩與保桿設計、全新 LED 燈組、專屬銘牌等新世代家族風貌。導入全新儀表板、搭載 6.5 吋觸控彩色螢幕主機與 APP-Connect 手機多媒體連結，並導入「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，且首次搭載新世代速度感應式電子動力轉向系統。即日起自年底前入主福斯商旅 T6.1 Caravelle 全車系，即享 6 萬公里免費愛車保養。



全新 T6.1 Caravelle 不僅承襲經典方正氣派車身格局，嶄新外觀設計採用新式樣大型水箱護罩、全新車頭保桿設計，搭配全新 LED 燈組、前葉子板 Caravelle 專屬銘牌、輕量化鋁圈等；同時，為提供乘客上下車便利與安全，配置乘客艙遙控電動滑門，一鍵輕按即可輕鬆控制，不但方便乘客進出車廂，亦可避免車門意外滑開導致危險。此外，T6.1 Caravelle 全車系提供 9 款車色選擇，包含香草白、米白灰、櫻桃紅、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、海水藍、星空藍、珍珠黑。

專為多人乘載而生的 T6.1 Caravelle，內裝採用全新儀表板設計、排檔座右側設有 USB Type-C 插槽，便利車主快速充電；全新配置福斯新世代多功能方向盤，大幅提升駕駛者的便利性。全新配置節能 LED 室內燈，以及車艙內提供多處大型開放式置物空間、副駕駛雙人座椅含可上鎖的儲物空間；在科技配備上，以新世代多媒體影音系統，提供最新 Composition Color 6.5吋多媒體觸控彩色螢幕，搭載全新升級 App Connect 手機多媒體連結功能，可透過觸控螢幕連結 Apple Car Play 或 Android Auto，提供快速查看地圖、電話及音樂等串流媒體的實用功能。

圖左至右：台灣福斯商旅銷售處長 Lance 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、台灣福斯商旅銷售處長 Danny Yang 楊典儒 、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰。
圖左至右：台灣福斯商旅銷售處長 Lance 林黎烈、台灣福斯商旅總裁 Julia Wu 巫詩棻、台灣福斯商旅銷售處長 Danny Yang 楊典儒 、台灣福斯商旅行銷處長 Victor Ting 丁維翰。
T6.1 Caravelle 長軸車型可供買家選擇 2 / 2 / 2 / 3 或 3 / 3 / 3的座椅安排，並新增 4MOTION 9人座車型（2／2／2／3）；短軸車型則提供 2 / 3 / 3 座椅設定，不論是長軸 9 人座或是短軸 8 人座的座椅配置。此外 T6.1 Caravelle 皆採用可迅速向前摺疊的 Easy Entry 簡捷上車座椅，方便後排乘客輕鬆上下車；此外，後艙座椅可完全前傾收折，並能輕鬆拆卸。

IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統

全新 T6.1 Caravelle 199 全車型上搭配福斯集團內最先進的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，首次搭載全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統，駕駛可透過方向盤功能鍵，即可輕鬆設定前車車距、定速、速限等功能，新增 STOP & GO 的功能。

T6.1 Caravelle199 全車型也同時配置 Front Assist車前碰撞預警系統（含 AEB自動輔助緊急煞車功能及行人偵測）、並搭載 Side Assist 車側盲點警示系統，以閃爍警示燈號提醒駕駛人留意行車路況；再加上新增 RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）。

除此之外，全車系皆搭載 Cross Wind Assist側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統，以及ASR加速循跡控制系統、陡坡起步輔助與安全輔助氣囊等多項主被動安全配備。

在動力科技上，T6.1 Caravelle 的 5 個車型，共引進 3 款新世代 2.0 升 TDI 柴油動力。Caravelle 110 L 長軸車型搭載之 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎具備 110 匹最大馬力與 25.5 公斤米最高扭力；Caravelle 150 L 長軸車型則將最大馬力輸出提升為 150 匹馬力，扭力亦升級至 34.7 公斤米，並搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，甚至可以繳出 15.3km/L 平均油耗，獲得 1 級能源效率肯定。Caravelle 199 L 與 Caravelle 199 L 4MOTION 則是升級搭載 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎，最大馬力輸出達 199 匹水準，更具備 45.9 公斤米最高扭力，是 T6.1 Caravelle 車系中動力輸出最強大長軸車型，兩者皆搭配 7 速雙離合器自手排變速箱。Caravelle 199 L 4MOTION 車型更是同級唯一配備全時四輪驅動系統。車系中唯一短軸車型 Caravelle 199 亦以 2.0 升 TDI 雙渦輪增壓柴油引擎擔任動力心臟，以 199 匹馬力、45.9 公斤米扭力搭配 7 速雙離合器自手排變速箱，並具備 14.1km/L 平均油耗同時兼顧性能、舒適與節能。此外，全新 T6.1 Caravelle 全車系搭配速度感應式電子動力輔助轉向系統。

自即日起至 12/31 止，入主 T6.1 Caravelle 全車系即享價值新台幣 60,000 元的 6 萬公里免費保養。

全新 T6.1 Caravelle 車型建議售價

Caravelle 110L 建議售價 新台幣 140.3萬

Caravelle 150L 建議售價 新台幣 169.8萬

Caravelle 199L 建議售價 新台幣 190.8萬

Caravelle 199L 4MOTION建議售價 新台幣 210.8萬

Caravelle 199 建議售價 新台幣 187.3 萬

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