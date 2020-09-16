露營不踩雷／盤點全市危險區域　桃市府製作「安全地圖」

南投縣武界壩閘門故障放水造成4名露營遊客喪命，這起意外也引發全國各縣市重新檢視思考野(露)營的安全問題，桃園市政府早在106年開始，就開始盤點境內多處有安全隱憂的露營區域，製作「基本安全地圖」提供愛好露營的民眾上網查閱，盡可能的避免發生類似武界壩的意外事故。



