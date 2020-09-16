露營不踩雷／盤點全市危險區域　桃市府製作「安全地圖」

南投縣武界壩閘門故障放水造成4名露營遊客喪命，這起意外也引發全國各縣市重新檢視思考野(露)營的安全問題，桃園市政府早在106年開始，就開始盤點境內多處有安全隱憂的露營區域，製作「基本安全地圖」提供愛好露營的民眾上網查閱，盡可能的避免發生類似武界壩的意外事故。
桃園市觀光旅遊局觀光管理科科長李復華表示，露營是民眾接近大自然一個非常好的休閒方式，而且也十分流行，所以桃園市政府目前也站在推廣的角度，近期有結合農博環教園區辦理相關的露營活動，李復華說，談到民間的露營場地，因為山上大部分都是農牧用地，因此市府也積極的輔導相關的這些農場，來設置露營的場地，目前已經有3家休閒農場，已經取得了許可，也在合法的經營中；另外還有15家則正在籌設當中。
李復華強調，因為考慮到露營場地大部分都是在風景優美的山區或者是水岸，常常會有安全之虞，因此，桃園市在106年時就針對境內民間經營的露營場地進行盤點，特別針對河川的危險區域、土石流潛勢區域或是山崩地滑等地質敏感區域，製作成露營地的「基本安全地圖」，提供喜愛露營的民眾參考，來避免最近發生在河川危險區域的意外事件。
李復華說，許多位於河川地、土石流潛勢區或是危險海域旁的場地，都不適合當作露營基地，如果民眾有出遊露營的準備，可以先上市府網站https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/travel/rules-of-camping-area進行查閱，盡量避開危險區域，才能讓出遊露營變成快樂的回憶，而不是玩命的危險活動。
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