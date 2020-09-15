8歲童後腦著地摔跤！當下沒事3小時後昏睡　醫曝驚險真相

很多時候非常嚴重的意外卻是從看似不起眼的細節引起的，兒童急診醫師吳昌騰便分享真實案例，一位8歲小孩在學校跌倒，當下以為沒事還能跑能站，但3小時後卻頭痛送急診，赫然發現是硬腦膜上出血，若再晚點送醫可能就會死亡。





▲吳昌騰醫師發文全文。（圖／翻攝自「來講兒科急診的543－吳昌騰醫師」臉書）