8歲童後腦著地摔跤！當下沒事3小時後昏睡　醫曝驚險真相

很多時候非常嚴重的意外卻是從看似不起眼的細節引起的，兒童急診醫師吳昌騰便分享真實案例，一位8歲小孩在學校跌倒，當下以為沒事還能跑能站，但3小時後卻頭痛送急診，赫然發現是硬腦膜上出血，若再晚點送醫可能就會死亡。
吳昌騰醫師今（15）日在臉書粉專「來講兒科急診的543」發文，分享了前陣子發生的真實案例。一位健康活潑的8歲小孩，在學校下樓梯時與同學撞在一塊，隨後後腦勺著地摔倒。當下雖然很痛，但還是可以站起來，自己走路跑步，好像沒有大礙。
殊不知，3小時後小孩開始覺得昏昏欲睡，一直喊頭痛。這時家長才發現不妙，趕緊送急診。用電腦斷層掃描檢查後，赫然發現是硬腦膜上出血，一轉眼間小孩昏迷指數直直落，出現痙攣，瞳孔放大的情形，當場讓家長嚇壞了。
吳昌騰醫師表示，幸好緊急幫小孩安排神經外科手術後，驚險救回一命，更感慨「如果再晚一點就...」吳昌騰醫師最後提醒，兒童頭部外傷真的不能大意，像是硬腦膜上的出血，病人通常會有一段清醒期，「一開始意識清醒、能說話、舉止正常，但是當動脈出血量持續增加後，病人病情變化會轉快，原因在於出血的量增加後，血塊會壓迫腦組織，接著病人意識就會喪失，影響呼吸甚至會死亡」，家長實在得提高警覺。（編輯：倪浩軒）