重量僅509克　全球最輕全片幅可換鏡頭數位相機正式發布

Sony今（15）日發佈α系列全片幅全新概念機種α7C，重量僅約509克，為全球最輕巧的全片幅可交換鏡頭式數位相機。α7C除了全黑機身外，另有銀、黑雙色設計，今日起開放預購，並將於10月上旬正式開賣，相機單機身建議售價5萬980元。





▲ Sony 全片幅全新概念機種 α7C 不僅以輕巧為名，更以截然不同的獨特設計，重新定義全片幅相機的質感品味。（圖／Sony提供）