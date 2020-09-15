重量僅509克　全球最輕全片幅可換鏡頭數位相機正式發布

Sony今（15）日發佈α系列全片幅全新概念機種α7C，重量僅約509克，為全球最輕巧的全片幅可交換鏡頭式數位相機。α7C除了全黑機身外，另有銀、黑雙色設計，今日起開放預購，並將於10月上旬正式開賣，相機單機身建議售價5萬980元。
該款相機承襲 α7 III 多項高速對焦、連拍、4K影像畫質等卓越動靜態規格，並具備全新開發的鎂合金單殼結構、輕薄機身內建5軸影像穩定系統、快門結構等設計，達到相機最輕量化的呈現；擁有側翻式多角度觸控螢幕，可多元取景構圖，不論是日常旅行、美食隨拍、藝文活動紀錄或街拍創作，都提供更全方位的拍攝體驗。
此相機重量僅約509克，是全球最輕巧全片幅可交換鏡頭式數位相機，體積僅有α7 III的8成，相較於APS-C機種α6600則只多了約1成左右的大小；外殼使用了常應用於汽車及飛機的鎂合金單殼結構，有效減少尺寸及重量並保持機身的強韌；同時，搭載全新開發、更輕薄並可達5.0 級3穩定效果的機身內建5軸光學影像穩定系統，加上輕巧的電磁驅動快門元件，以及重新調配的機身結構與內部設計，讓其不僅同時具備全片幅感光元件優異的影像規格，也能保有極致輕巧的機身。
α7C配備2420萬畫素背照式Exmor RTM CMOS感光元件，結合 BIONZ X™ 影像處理器，可達ISO 100-51200（靜態影像可擴充至 ISO 50 - 2048004）的高感光度範圍，於低感光度拍攝設定下可保持 15 級寬廣動態範圍，確保在更多拍攝條件下都能發揮出色表現；優異準確的色彩重現能力，讓人像膚色更真實並能呈現更鮮明的大自然景物色彩。
該款新機不僅承襲了α7 III的4D FOCUS™功能，配備覆蓋高達約93％影像範圍、693點相位式偵測／425個對比式偵測對焦點的高速混合自動對焦系統，更提升了即時眼部偵測自動對焦與即時追蹤功能，面對難以預測的活動主體，都確保精準對焦及持續追焦；另可以高達10 fps5速度拍攝2420萬畫素影像，結合準確AF／AE追蹤功能，連續拍攝223 張 JPEG影像、115 張壓縮 RAW或 45張無壓縮的RAW影像6，在決定性時刻都不漏接精彩畫面。
此款相機配置Sony Z 系列電池，具有領先業界7的超強續航力，每次充電能拍攝達 740 張8照片或215分鐘影片（使用LCD拍攝），提供創作者可靠的拍攝效能。
該款新機單機身建議售價5萬980，並同步推出搭配新發表輕巧全片幅E接環變焦鏡頭FE 28-60mm F4.0-5.6的標準鏡頭組合，建議售價為5萬9980，以及搭配人氣鏡頭的標準街拍、廣角風景、標準旅行三款經典攝影組合，建議售價分別為6萬7980、7萬6980、8萬8980，即日起至29日開放預購，加贈聯名好禮，預計於10月上旬正式在台上市。