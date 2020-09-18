婦紅疹、水泡纏全身　兇手竟是降血糖藥

一位患有糖尿病的阿嬤，大腿起了一塊一塊的紅疹及水泡，甚至後來水泡還擴展到全身，造成潰爛，讓阿嬤疼痛不已，轉到醫院接受皮膚切片檢查後，確認得到罕病「類天皰瘡」。
醫師回溯個案的用藥史，才發現是因為服用了某一種降血糖藥而引起嚴重的類天皰瘡，林口長庚醫院皮膚部紀景琪教授表示，類天皰瘡是一種罕見皮膚病，在台灣發生率為每年每百萬人有4.7例，各年齡層都可能發生，但以中老年人較多，男女比率差不多，過去只知道是免疫系統認知錯亂，誤把正常的皮膚當作敵人進行攻擊，導致皮膚結構解離而產生水泡，但確切原因不明。
長庚醫院皮膚部與土城醫院藥劑科團隊攜手進行研究，發現在年長者或有神經系統疾病等高危險族群使用的某些藥品，例如新一代降血糖藥"雙基胜肽酶抑制劑"、"保鉀型利尿劑"，以及"抗帕金森氏症"藥品等，與類天皰瘡之間有高度關聯性。
紀景琪教授強調，雖然臨床使用上有無法避免的風險，但僅少數體質的人會因為服用藥物而誘發類天皰瘡。因此原本已在使用藥品的病友，還是要依照原先醫囑使用，不應該擅自停藥，而針對年長者及有神經學疾病的患者，需謹慎使用與追蹤觀察。
林口長庚醫院皮膚部陳偉迪醫師強調，類天皰瘡目前的治療方式以類固醇藥品為主，或另外加其它免疫調節劑輔助。然而此病患者通常年紀較大且伴隨其它疾病，死亡率不容小覷，先前的研究指出一年內死亡率大約有20-30%，提醒民眾，若皮膚有出現搔癢的紅疹和多發性飽滿水泡，應避免抓破水泡導致感染，應該立即就醫，由皮膚科專科醫師評估並進行治療。