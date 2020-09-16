下課禁管教學生惹議　教育部又髮夾彎：檢討後再頒布

教育部在今（2020）年8月初新頒布了《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，今（16）日上午才回應各界疑慮，說明下課時間並非不能管教學生，然而晚間又默默在官網上發布消息指出，由於原先的修訂與原意不符，將會重新檢討後再另行頒布，是繼8月初改口不開放陸生入境後又一個「髪夾彎」。





教育部頒布最新《教師輔導與管教學生辦法注意事項》，其中第15點中規定「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施」，而第22點也寫到「除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，引發基層教師反彈，認為上課時間都在進行教學，下課若不能管教學生，將造成教學現場的困擾。





原本教育部在今早回應，第15點是是指學生對於教師處罰措施有異議時，基於兒童最佳利益及尊重聆聽兒童意見，教師應調整或暫時停止處罰措施，並給予學生說明機會。而第22點則是應避免過度限制學生休憩的時間，但教師若經權衡導引學生發展之必要，符合比例原則下，仍得於下課時間適度實施一般管教措施。





然而，教育部最新發布的消息則表示，有關「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之修訂，原意是避免使用「禁止學生下課」的方式來處罰學生，但用字易生誤解，教育部將重新檢討該注意事項之文字內容後，再行頒布，相當於自打臉稍早的全數說法。



