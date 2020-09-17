小鬼猝逝！獨居者生活風險引重視　醫曝最好「解決方案」

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨，據悉，警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受創，當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成不幸。對此，醫療粉專「美的好朋友」也發文提醒，並非不是獨居就沒事了，畢竟伴侶也不可能隨時隨地都在你身邊。最好的方法還是平時就檢視居家環境安全，並配戴能監測身體狀態的行動裝置。
「MedPartner美的好朋友」昨（16）日在臉書發文表示，小鬼的意外讓人非常惋惜，也提醒了大家「跌倒是會死人的」。跌倒的時候，如果撞擊到頭部，可能造成昏迷，如果伴有顱內出血，不管是瞬間大量，或者是慢慢滲血，都可能在沒有救援的狀況下死亡。
除了撞到頭的情況，「美的好朋友」指出如果割到動脈，瞬間的大量出血也可能導致休克，然後昏迷、死亡。如果是骨折，骨折的部位在大腿骨這類會造成大出血的位置，即是外表沒見到血，在皮下的血也可能快速累積到上千毫升，讓你陷入休克。如果是肝臟、腎臟、脾臟的出血，也可能讓你很快休克昏迷。
而自保的方式，「美的好朋友」認為就是：
1.避免跌倒的可能。
2.讓跌倒後被救援的機會增加。
針對第一項，需要的就是在居家營造出不易跌倒的環境，平時也要增強肌力，尤其老人家更要注意。而第二項目前最好的解方就是配戴式行動裝置，現在有一些行動裝置可以在跌倒的時候發出求救的訊息，其實很重要。搭配其他的生理監測，準確度會更高。
「美的好朋友」解釋，如果你跌倒後一直沒有站起來，行動裝置偵測到你心電圖和血氧發現異常的變化，就會立刻求救。「美的好朋友」最後強調，「有人可能覺得找個伴，不要獨居就沒事了。但這頂多就是降低風險，伴侶也不可能隨時隨地都在你身邊。有效、便宜、精準的行動裝置目前看起來還是最好的解法之一。希望科技可以趕快進步，大家也要有充足知識才能避免意外」。（編輯：倪浩軒）