小鬼猝逝！獨居者生活風險引重視　醫曝最好「解決方案」

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨，據悉，警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受創，當下住處未有其他人，無法第一時間搶救而釀成不幸。對此，醫療粉專「美的好朋友」也發文提醒，並非不是獨居就沒事了，畢竟伴侶也不可能隨時隨地都在你身邊。最好的方法還是平時就檢視居家環境安全，並配戴能監測身體狀態的行動裝置。





▲醫療粉專「美的好朋友」提醒民眾自保方法。（圖／翻攝自「MedPartner美的好朋友」臉書）