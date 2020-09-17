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早餐店「不要蛋只少5元加蛋卻要10元」？達人曝省錢妙招

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-17 13:56:14

▲原PO開一家早餐店，常遇到一個老人吃飯賒帳，請他先付款，對方卻爆氣狂罵。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲網友詢問為何早餐店漢堡不加蛋只省5元，但若鐵板麵加蛋卻要多10元，引發熱議。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

台灣早餐店眾多，街頭巷尾都可以見到早餐店的蹤影。且早餐店提供的食物也非常多元，中式西式任憑選擇，還可以彈性決定配料。但有網友就好奇詢問，「為什麼漢堡不加蛋只少5元，鐵板麵加蛋卻要多10元？」引發熱烈討論，更有人傳授「省錢妙招」。



有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，詢問「為什麼我漢堡不加蛋只少5元，然後鐵板麵加蛋卻要多10元？」原PO並附上許多「......」表達自己的無奈，似乎對於早餐店如此的計價方式很是不解。

▲早餐店鐵板麵，示意圖。（圖／翻攝爆怨公社）
▲網友詢問為何早餐店漢堡不加蛋只省5元，但若鐵板麵加蛋卻要多10元，引發熱議。（圖／翻攝爆怨公社）
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「金子買入跟賣出也是不同價」、「因為漢堡蛋裡面本來就已經把蛋算進去，不要蛋是你自己不要的，給你扣掉蛋的錢算有良心了，但漢堡工資一樣。鐵板麵那個是多加的，屬於加班費跟多的蛋錢」、「開瓦斯跟員工幫你煎的成本」、「根據之前認識的早餐店老闆說法是這樣的，漢堡還是吐司的蛋會用小顆的，如果是蛋餅或是單點類的會用大顆的蛋」、「減配備便宜，增加配備比較貴，任何廠商都是這樣」、「便當店雞腿便當100元，菜飯60元，雞腿單點70元」。

更有人傳授「省錢妙招」，「找一個點漢堡的人，用五塊買他的蛋」、「漢堡加蛋，再把蛋夾去鐵板麵」、「跟老闆說我要一個漢堡蛋，把漢堡的蛋放在鐵板麵上面，謝謝」。（編輯：倪浩軒）

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