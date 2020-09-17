早餐店「不要蛋只少5元加蛋卻要10元」？達人曝省錢妙招

台灣早餐店眾多，街頭巷尾都可以見到早餐店的蹤影。且早餐店提供的食物也非常多元，中式西式任憑選擇，還可以彈性決定配料。但有網友就好奇詢問，「為什麼漢堡不加蛋只少5元，鐵板麵加蛋卻要多10元？」引發熱烈討論，更有人傳授「省錢妙招」。





▲網友詢問為何早餐店漢堡不加蛋只省5元，但若鐵板麵加蛋卻要多10元，引發熱議。（圖／翻攝爆怨公社）