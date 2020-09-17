電信業者攜台日布袋戲大作 推5G互動AR票卡夾

電信業者今（17）日宣布，將攜手本土文創產業品牌大廠旗下奇幻武俠布袋戲的人氣戲偶角色，結合AR擴增實境技術，推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬App將3D戲偶現身在真實世界中，讓其能隨時與百萬布袋戲迷同框互動。





▲霹靂AR票卡夾搭配專屬手機APP掃描票卡圖像後，擬真的3D戲偶360度立即現身在真實世界，陪伴百萬霹靂迷同框互動。（圖／亞太電信提供）