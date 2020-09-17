電信業者攜台日布袋戲大作 推5G互動AR票卡夾

電信業者今（17）日宣布，將攜手本土文創產業品牌大廠旗下奇幻武俠布袋戲的人氣戲偶角色，結合AR擴增實境技術，推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬App將3D戲偶現身在真實世界中，讓其能隨時與百萬布袋戲迷同框互動。
近年AR應用興起，隨5G技術漸趨成熟，讓3D影像及更擬真複雜的AR應用更容易被實現，據國際市調機構預測，2024年AR／VR市場產值上看650億美元，5G世代將掀起另一波行動AR新浪潮。
亞太電信本次與本土文創產業品牌大廠霹靂國際多媒體合作，透過平台商宇萌科技的AR技術，集結《東離劍遊紀》凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生四大受歡迎角色，將高人氣的IP商品化，推出AR票卡夾，透過專屬APP掃描票卡夾圖像，即可喚醒角色在真實世界大玩AR互動，像是360度檢視3D戲偶角色、出場詩動畫、同框合照等AR魔法內容。
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，本次結合5G導入新科技推出AR應用，讓人氣戲偶從野台或電視上，躍上真實世界伴粉絲每一刻，透過科技運用拓展全新視野，更將提供全球逾百萬布袋戲迷嶄新娛樂體驗。
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，亞太電信跨業整合內容商及平台商，扶植台灣原創，推動AR+ IP（Intellectual Property，智慧財產權）商品化，及5G 4K多視角線上線下演唱會，讓消費者感受更在地的娛樂文化；消費者除了在5G應用感受到濃濃台灣味，他們也將攜手國際大廠，引進更多元豐富的內容，透過中西合璧，推升台灣5G娛樂產業新價值。
另一方面，亞太電信表示，5G服務即將啟動，將持續擴展合作夥伴陣容，強化AR擴增實境、Video Streaming影音串流、VR虛擬實境、Cloud Gaming雲遊戲四大5G娛樂應用艦隊，建構出陣容最堅強的5G娛樂應用生態圈。
亞太指出，為因應5G高畫質影音來臨，影音平台服務Gt TV全新改版，使用者介面、內容和支援裝置全面升級，將於10月17日登場的「潮流新聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，打造線上線下零時差、近距離的直播視覺饗宴，由新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合 Limi接棒飆唱，今日起盛大開賣。