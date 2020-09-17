獨居猝逝多！接體員曝「殯葬業現場」：關心他的只有房東

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處猝逝，經過警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷釀憾，而先前演員吳朋奉、藝人羅霈穎才被發現獨居在家中猝逝，連串消息曝光後喚起國人對於獨居者要如何防範在家中發生跌倒、意外應怎麼自救的意識，而近日PTT媽佛版紅人「過水流大師兄」就透露殯葬業現場狀況，也忍不住心酸表示「只能說人生無常，能珍惜的人事物真的要好好珍惜」。





在殯葬業任遺體接運一職的大師兄，就因為以《接體員的大小事》系列文章走紅，甚至將經驗整理成冊出版作品。而近日小鬼猝逝的事件解讓他有感而發，他就發文提到之前在殯葬業現場，每到星期一總是特別繁忙，原因在於通常都是老闆或雇主發現周一員工沒上班，警察破門後才發現對方早就在家中氣絕身亡，呈現屍僵狀態了「有些周一過去的時候，看到屍水都滲到床墊裡，代表其實假都還沒開始放就掛了」。

▲殯葬業任職接體員的原PO也忍不住表示心酸。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

此外，他也表示通常這種案件發生後，警察在現場詢問宿舍管理員，得到的回答也幾乎都是「好像沒什麼朋友」、「我看他放假都在宿舍」、「好像除了吃飯時間會出房門，其他時間都在裡面」，這也讓他忍不住猜測獨居的自己未來是否也會發生同樣情況，「我現在住的地方其實我家人都不知道地點在哪裡，知道的只有我同事」，他甚至開玩笑交代「假如有一天我沒去上班也沒請假，你們就開公司車來接我就好」。

文末，大師兄也補充說明其實現在獨居驟逝的各年齡層都有，不僅是年紀較大的長輩，「其實那種加班很多或是作息不正常的更多」，更提到其實自己早有準備好遺書，心血來潮就會更改內容，不過更重要的是要好好把握當下「能珍惜的人事物，真的要好好珍惜」，不要到最後往生在租屋處，「房東才是真正關心你死活的人」。

而大師兄這篇由殯葬業現身說法的文章，更增添幾分說服力，不少網友也忍不住惆悵的表示「真的不想要這樣離開」、「有點考慮要不要先寫遺書了」、「我人生第一次暈倒就是在獨住的小套房廁所，真的有嚇到」、「政府不能只關心獨居老人啦，現在獨居的邊緣年輕人越來越多了」、「改天來寫一下遺書好了」。（編輯：楊智傑）