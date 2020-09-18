PS5今中午12時開放全台預購！實體、線上全通路看這

台灣索尼互動娛樂（SIET）昨（17）日宣布，PlayStation 5將於19日在台上市，其中PS5數位版的建議零售價為新台幣1萬2980元，於21日中午12時起開放預購；而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為新台幣1萬5980元，於今日中午12時率先開放預購。
SIET表示，兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面，同時均配備同樣超高速的SSD及整合式I／O，可提供閃電般的加載速度；此外，兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D音效技術提供沉浸感，無論選擇哪一款PS5，玩家都將享受到同樣的遊戲體驗。
SIET指出，預購活動將在網路商店與實體零售店同步展開，其中搭載Ultra HD Blu-ray™光碟機的PS5將18日中午12時率先開跑；PS5數位版則自21日中午12時開放預購。
根據SIET提供資料，提供預購活動的實體店面有Game 休閒館、Game 電玩地下街軟體世界、KB同人館、PIPI玩具、Sony Store 直營門市、久金本電玩、次世代Game館、全國電子、法雅客、勁多野電玩、普雷伊電視遊樂器專賣店、摩力科、德周 TV Game、燦坤等PlayStation特約經銷商；線上通路方面，則包含Game 休閒館、Momo購物網、PCHome 24h購物、Sony 官方購物網站、Yahoo奇摩購物中心、巴哈姆特商城、神腦國際官網、家樂福官網、博客來、普雷伊等。
另外，PS5豐富的周邊配件與隨著主機同步發售，包含DualSense無線控制器、帶有3D音效支援和雙降噪麥克風的PULSE 3D無線耳機組、帶有1080p雙鏡頭的HD攝影機、能輕鬆瀏覽電影和串流服務媒體遙控器，及能為2個手把充電的DualSense充電座。