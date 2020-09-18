小鬼死因初判「主動脈剝離」　醫曝：不開刀死亡率9成

36歲的知名藝人小鬼黃鴻升，意外在北投住所驟逝，今天下午解剖初判結果出爐，據經紀人透露，死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，但詳細狀況還要待法醫更進一步的鑑定報告出爐。
苗栗大千醫院心臟血管外科主任醫師楊智鈞就提到，一般來說主動脈剝離主要好發於55到65歲中間，這時候因為動脈硬化，內壁變得比較脆，持續性高血壓，就會容易發生主動脈剝離，以小鬼黃鴻升這樣年輕的個案，著實不常見。他還提到，通常年輕族群有這樣的狀況，有些人是遺傳性的 ，血管組織比較脆弱，通常跟高血壓有關係，稱為馬凡氏症候群（Marfan syndrome)。
醫師強調，如果有遺傳性高血壓，千萬不要貿然停藥，因為血壓怕變動，就像股市上上下下，血管就像被一波波海浪拍打，血管內壁不斷的被侵蝕，久了以後，主動脈剝離、破裂的機率就大幅提升。
因為主動脈是負責將心臟血液輸往全身的，一旦剝離，就會造成器官缺氧，高機率的病人甚至會在短時間內死亡，楊智鈞還提到，通常這類狀況造成馬上死亡的有3種情形，一種是主動脈破裂合併心包積血，大量血液滲出造成心臟跳不動、被壓住，全身沒血液，三分鐘細胞就死光了；另一種是主動脈破裂大出血，以及主動脈撕裂到頸部動脈，會造成馬上昏倒中風，沒有血液供應腦部，腦幹休克後死亡。
醫師推斷，像這樣的例子，通常一定是主動脈先破裂，然後休克，才會摔倒，楊智鈞強調，主動脈剝離死亡率很高，如果不開刀急救的話，90%會在一個禮拜內死亡，能送到醫院好好開刀，也還是有15％到20%的死亡率，主動脈剝離算是心臟外科最危急的手術。
楊智鈞也提到，民眾只要有劇烈的胸背疼痛，就可能是動脈剝離（撕裂）的狀況，應該趕快到急診室就醫，平常也該好好保養血管，控制膽固醇、血糖以及血壓，還要戒菸等。