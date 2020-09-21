影／神準！向廢棄學校土地公求明牌　實測五數字全中？

相信大家都知道台灣在1980年代有一波「神明落難潮」，當時社會上盛行「大家樂」、「六合彩」等賭博遊戲，夢想著一夜致富的台灣人，為了一躍成為百萬富翁，遂到處求神拜佛，除了我們熟悉的財神、關公、太子爺等「正神」，也相當風靡向「陰神」求偏財，像是有應公、姑娘廟，甚至是石頭、青蛙等物都有人膜拜。只要有點風聲傳出哪裡的神明很靈，民眾就會一窩蜂前往膜拜，哪一間廟的主神很靈顯，民眾們就會搶著分靈。



