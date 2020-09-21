影／神準！向廢棄學校土地公求明牌　實測五數字全中？

相信大家都知道台灣在1980年代有一波「神明落難潮」，當時社會上盛行「大家樂」、「六合彩」等賭博遊戲，夢想著一夜致富的台灣人，為了一躍成為百萬富翁，遂到處求神拜佛，除了我們熟悉的財神、關公、太子爺等「正神」，也相當風靡向「陰神」求偏財，像是有應公、姑娘廟，甚至是石頭、青蛙等物都有人膜拜。只要有點風聲傳出哪裡的神明很靈，民眾就會一窩蜂前往膜拜，哪一間廟的主神很靈顯，民眾們就會搶著分靈。
知名Youtuber「鬼man」（也稱「鬼面」）日前錄製冒險影片時，親自走訪一間位於台灣中部的廢棄校園，拜訪校園內的土地公。同行的直播主在好奇心的驅使下，決定向土地公「求明牌」，最後在鬼man的協助下成功求到了五個明牌，隔天開獎後，竟發生了令人意想不到的神蹟！
求明牌的過程也如實記錄在影片中，讓許多網友直呼：「神奇！」也讓許多不清楚什麼是「求明牌」的網友一解疑惑。但鬼man也特別呼籲大家千萬不要沈迷於賭博，更不應該妄想可以靠賭博翻身，實測影片僅供參考，若心態、觀念不正確，神明不會相助的。鬼man更特別拍攝一支影片公佈求明牌的結果，有興趣的朋友可以點影片連結至【鬼man&阿道夫】頻道一探究竟。（編輯：連宜方）
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