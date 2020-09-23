YouTube Kids正式在台上線！讓家長輕鬆選擇孩子觀看內容

YouTube今（23）日宣布，YouTube Kids正式在台上線，讓家長可以輕鬆找到孩子們喜愛的影片，並提供使用者利用簡易工具自行挑選適合孩子觀看的頻道及限制觀看時間，使得孩子能在該程式上盡情欣賞闔家皆宜的內容。



