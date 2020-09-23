YouTube Kids正式在台上線！讓家長輕鬆選擇孩子觀看內容

YouTube今（23）日宣布，YouTube Kids正式在台上線，讓家長可以輕鬆找到孩子們喜愛的影片，並提供使用者利用簡易工具自行挑選適合孩子觀看的頻道及限制觀看時間，使得孩子能在該程式上盡情欣賞闔家皆宜的內容。
YouTube亞太區家庭與學習內容副總經理安德森（Don Anderson）表示，該應用程式在設計時考量到家長與孩子的需求，讓孩子能依照感興趣的主題觀看優質影片；此外，該程式是獨立的串流影片服務，提供孩子們更安全的觀影體驗，還有多種家長監護功能，方便家長打造適合自己孩子的影音體驗，讓每個家庭都能找到最適合自己的設定。
YouTube表示，擁有五大特色，一是以家庭為核心所設計，打造了闔家皆宜的觀賞環境，孩子可透過瀏覽「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」這四大類型的頻道內容和播放清單中的影片，進而激發好奇心與想像力；二是提供一系列值得信賴的合作夥伴頻道與內容，包括美術與勞作、音樂、體育和教育學習等包羅萬象的影音主題；三是容易使用，以大尺寸的圖片、色彩鮮明的介面與清晰可見的圖示，方便孩子輕鬆點選瀏覽各種影片。
此外，YouTube補充，第四項特色是具有家長監護功能，透過「由您自行核准內容」功能，家長可明確指定允許孩子觀看的個別影片和頻道，無論是想讓孩子只能觀賞自己挑選的內容，或是想排除某些影片或頻道，都可藉由這個功能輕鬆管理；此外，這款應用程式提供許多功能，例如家長也可選擇是否要啟用搜尋模式，以幫助家長控管孩子的使用體驗。
最後，YouTube指出，第五項特色是裝置使用時間，該應用程式也提供計時器功能，讓家長輕鬆控管孩子的觀看時間；例如將單次觀看時間限制為 30 分鐘，系統就會在觀看時間結束時跳出提醒。