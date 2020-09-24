A7打國際牌 紐約設計為建築鍍金

去年開始A7新林口即眾案齊發，各大建商無不使出渾身解數、求新求變。台中七期豪宅團隊-允將建設，今年首次突破區域限制，揮軍北上插旗A7新林口這塊兵家必爭之地，為展現其打造地標建築企圖心，瞄準A7蛋黃核心，重金禮聘全球十大星級飯店設計團隊紐約Wimberly合作，國際設計卡司將為市場帶來耳目一新的新景象，受到市場高度注目。現場業務人員指出，屆時將以區域唯一的飯店式頂級寓所震撼市場，勢將帶動Ａ7新林口一波人氣與買氣。





▲允將建設將在A7推出區域指標新案，引起區域熱議。（圖／資料照片）

× ▲允將建設將在A7推出區域指標新案，引起區域熱議。（圖／資料照片）

▲紐約Wimberly業績作品-伊斯坦布爾.賓利套房（圖／資料照片）

× ▲紐約Wimberly業績作品-伊斯坦布爾.賓利套房（圖／資料照片）

除了國際級團隊連袂允將建設鍍金A7新林口，建築、燈光、結構與中庭團隊卡司也可說是眾星雲集，建築外觀交由台灣首席環境人文建築實踐者王銘鴻建築師負責打造，搭配羅伊真燈光照明，以山水意象刻畫層次豐富的建築立面。建築結構安全由國內首屈團隊科建聯合工程顧問有限公司設計規劃，並搭配Alfa Safe耐震系統工法敦聘戴雲發結構技師授權專利柱中柱工法，提升整體建築結構韌性及耐震力。景觀則交由現代山水田園詩人景觀設計師許富居操刀，以前瞻設計與眼光，將建築美學推升至全新的高度。目前開放早鳥預約，預計10月正式公開。

▲紐約Wimberly業績作品-上海 寶麗嘉（圖／資料照片）