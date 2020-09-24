A7打國際牌 紐約設計為建築鍍金

去年開始A7新林口即眾案齊發，各大建商無不使出渾身解數、求新求變。台中七期豪宅團隊-允將建設，今年首次突破區域限制，揮軍北上插旗A7新林口這塊兵家必爭之地，為展現其打造地標建築企圖心，瞄準A7蛋黃核心，重金禮聘全球十大星級飯店設計團隊紐約Wimberly合作，國際設計卡司將為市場帶來耳目一新的新景象，受到市場高度注目。現場業務人員指出，屆時將以區域唯一的飯店式頂級寓所震撼市場，勢將帶動Ａ7新林口一波人氣與買氣。
紐約Wimberly是全球前十大星級飯店設計團隊之一，在美國《室內設計》雜誌2020年度DESIGN GIANTS 100 （全球室內設計公司100強）排行榜排名第10，是全球酒店、休閒和娛樂產業中的卓越設計顧問，合作品牌包括：四季、麗思卡爾頓、喜達屋、洲際、瑰麗等眾多酒店品牌。而其中最為人津津樂道的，就是Wimberly與賓利汽車跨界聯名設計的「Bentley Suite」，以及在歐洲掀起奢華火車旅遊風潮的東方快車頂級車廂套房，將時尚奢華發揮到淋漓盡致。為倚重Wimberly對奢華空間氛圍的純熟設計功力，允將建設重金禮聘Wimberly首席設計師Mr.OZ先生，以悉心專業高級國際酒店的設計經驗，為今年第四季即將正式公開的指標建案訂製奢華的公設空間。
預約中心：A7文化一路123號對面，預約專線：03-3186868