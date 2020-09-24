唐獎得主珍古德呼籲　尊重大自然重視貧窮議題

呼應9月18-26日聯合國永續發展目標周(UN Global Sustainable Development Goals Week)系列活動之目標，2020年唐獎永續發展獎得主珍古德博士(Dr. Jane Goodall)於21日唐獎永續發展大師論壇中表示，新冠肺炎大流行雖然全面性影響全人類各階層，但對窮人的影響卻更大，她舉非洲地區人民為例，當地居民因受到封城關係，無法進城販售東西維持生計，導致生活三餐不繼，與今年聯合國所示疫情導致世界上貧窮和弱勢人群更挫折看法相符。





珍古德直言早有專家預言人類將經歷一場大規模的傳染性疾病，但人類並未完全採信且花了很長時間證實新冠肺炎是場全球性傳染性疾病，人類必須承受這場疫情，某種程度上就是因為「不尊重自然界」，例如：當人類摧毀了森林的一部分時，會迫使動物物種與一般不會接觸到的物種相互接觸，造成病原體、病毒或細菌等擴散，自一個物種跳躍到另一個物種的情況，而產生新的疾病，另人類消耗動物們的糧食，導致動物被迫迫進入城市尋找食物，進而產生新型人畜共通傳染病，因此可以說大多數讓人類飽受折磨的新疾病其實都源自於動物，她也相信未來這類型全面性流行性或傳染性疾病還會發生。





談到氣候變遷議題時，珍古德博士也在演講中提到現今人類不顧後果地燃燒化石燃料、製造溫室氣體，如同毯子蓋著地球一樣，將太陽的熱量保留住，導致各地產生氣候變遷與生態環境破壞。因此她也懇請世人多支持「一兆棵樹行動」，因為樹木可吸收碳排放，且種樹是人人可輕鬆參與的活動，更有助於個人心靈發展和身體健康，她強調城市更需要復林行動。



永續發展已成為世界各國施政重點與追求目標，過去以經濟發展為首的做法，已造成許多環境與社會問題，且正嚴重威脅人類及後代。







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