民眾買到無鋼印口罩　製造商驚：不是我們生產的

《 NOWnews 今日新聞》 9 月 4 日報導，有民眾透過經銷商雅威生技購買台灣國際生醫製造的醫用口罩，但口罩上沒有鋼印標示，讓民眾懷疑貨源有問題，台灣國際生醫當時回應，確實生產過一批沒有鋼印標示的口罩，貨源沒問題。不過台灣國際生醫今（ 25 ）日改口，經查該批無鋼印口罩並未出貨，已寄出存證信函要求雅威生技說明，雅威生技也對此作出回應。