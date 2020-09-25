民眾買到無鋼印口罩　製造商驚：不是我們生產的

《 NOWnews 今日新聞》 9 月 4 日報導，有民眾透過經銷商雅威生技購買台灣國際生醫製造的醫用口罩，但口罩上沒有鋼印標示，讓民眾懷疑貨源有問題，台灣國際生醫當時回應，確實生產過一批沒有鋼印標示的口罩，貨源沒問題。不過台灣國際生醫今（ 25 ）日改口，經查該批無鋼印口罩並未出貨，已寄出存證信函要求雅威生技說明，雅威生技也對此作出回應。
民眾謝小姐 9 月初向雅威生技訂購一箱台灣國際生醫製造的醫用口罩，裡面共有 40 盒，每盒 50 片裝，但打開之後發現，口罩上面沒有鋼印標示，她實際打電話向台灣國際生醫求證，對方回應，該公司生產的口罩都會有鋼印，且使用的包裝袋也非過去常用的材質，因此謝小姐懷疑買到的口罩貨源有問題。
台灣國際生醫 9 月 4 日回應，確實在 9 月 1 日生產過一批沒有鋼印標示的口罩。不過台灣國際生醫今日表示，經過公司內部調查，確認該批無鋼印口罩並未出貨，也查無出貨至雅威生技的單據，已寄出存證信函要求雅威生技說明。台灣國際生醫強調，公司生產的口罩都有鋼印標示，因此謝小姐收到的口罩並非該公司生產。
對此，雅威生技回覆台灣國際生醫，該公司於 8 月 5 日起向創意家國際科技有限公司訂購醫用醫療口罩，台灣國際生醫醫療口罩是由創意家國際科技有限公司出貨於雅威生技有限公司。
台灣國際生醫回應，目前查無創意家國際科技有限公司出貨紀錄。
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