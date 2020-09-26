兩廳院邀青年「下基地」　藝術基地計畫擴大徵件開跑

以培育劇場青年人才為號召的「兩廳院藝術基地計畫」，於今（26）日起至10月25日開放「Gap Year 兩廳院壯遊」及「藝術行政實習計畫」兩大計畫徵件。希望透過此計畫廣邀青年擾動劇場，召集對表演藝術產業有想法及行動力的青年，齊手與場館、藝術環境與社會產生對話。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「身為場館經營者，我們永遠無法滿足現狀」，一直持續關心的是產業面臨著人才培育的議題，也同樣認為人才沒有不缺乏的一天，希望劇場不只是演出作品的地方，而是一個不斷創造思辨的場域。這幾年我們看到Gap Year及實習計畫開始有不同聲音，不同背景的青年加入，兩廳院認為這是一件非常重要的事。

▲第三屆的「Gap Year 兩廳院壯遊」今年擴大徵選目光，廣泛吸納各領域的青年對象，且招收年齡範圍放寬至18至26歲的非在學青年。（圖／兩廳院提供）

另外，行政人是表演藝術產業的十項全能王，因此培育也相對的重要。「藝術行政實習計畫」自開辦以來便廣受好評，今年上半年招生便吸引近50位來自各大專院校不同科系的學生報名，且除談灣籍學生外，更有來自澳門、香港、韓國、馬來西亞等外籍在台學生的申請。通過書面評選的申請者將可以在兩廳院舉辦的三日說明會中，了解各部門的實際工作內容，並與申請的部門主管進行面試，入選者將利用一學期的時間，深入各部門工作現場，體驗藝術行政工作的真實樣貌。



