後疫情時代企業如何成功數位轉型？卡內基論壇：掌握3T

最近各管理階層間，傳著這樣的一個趣味問答：「哪個C字頭的字，才是推動企業數位化轉型的重要關鍵？」CEO（執行長）還是CIO（資訊長）？答案竟是：COVID-19（新冠肺炎）！今年由於新冠肺炎的肆虐，不僅造成全球經濟重大影響，連帶公司上班型態及運作生產，甚至一般食衣住行的生活模式，也跟著產生顯著的改變，使得AI和數位轉型等議題，再次受到許多企業的關注。

知名企管顧問公司卡內基訓練，本週四（24日）舉辦第三屆全球領導力論壇，就特別以「後疫情時代，企業如何成功數位轉型」為題，邀請卡內基訓練機構全球執行長Joe Hart，與前瞻領導力(thought leadership)研究部門負責人Dr. Mark Marone，透過現場連線，發表跨國白皮書研究報告。現場更邀請嘉里大榮董事長沈宗桂、聯經數位總經理何銘傑、中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠一同對談，分享企業推動數位轉型的實際經驗，吸引多家台灣重要企業高階領導人到場參與。

這項研究針對20個國家地區、5376位跨產業、不同公司規模的受訪者進行線上調查，其中在中港台部分，有70%受訪者稍微或相當擔心自己的工作未來被人工智慧等科技所取代。而當許多企業在數位轉型的過程中，往往放入較多資源和專注在技術等硬能力上時，卡內基訓練的調查卻發現，企業文化和領導人的態度，才是決定企業轉型能否成功的關鍵。





在企業數位轉型的過程中，若是無法獲得員工的理解與支持，容易造成員工的抵抗心態而不願意配合。因此在卡內基的研究報告中指出，3個T是企業成功轉型的重要關鍵：Transparency（透明度）、Trust（信任）、及Transition（過渡能力）。





根據調查報告，若是企業願意在數位轉型初期就對員工開誠布公，提高運作透明度，讓員工能夠理解其必要性及過程，在專注於道德考量上建立起員工的信任，全體上下共同參與的意願也會提高。有高達7成9的受訪者認為，未來包括溝通技巧、明辨性思考(Critical thinking)、創造力、團隊合作等軟實力（Soft Skills），是自己未來避免被人工智慧取代的重要技能。企業領導人若能用「以人為重」的觀點，協助培養或加強員工過渡能力，也會讓員工對於數位轉型的態度更趨正向積極。



▲嘉里大榮董事長沈宗桂 分享推動數位轉型的實際經驗。（圖／資料照片） 嘉里大榮董事長沈宗桂表示，自2008年接管之後，就曾親自跟車，了解整個運送流程的問題，透過數位化改造流程與組織，並將人、車、貨資料輸入系統加以分析優化。舉例來說，現在每位送貨員的手機內，都有完整的送貨資訊分析，可以安排最短、最順暢的送貨路線，加速送貨時間，同時減少油料耗費，更能增加員工績效與獎金，一舉多得。沈董事長說：「員工就是企業的資產，態度決定一切。」培養員工積極的態度，讓員工了解數位轉型可帶來質、價、量的改變，會為他們帶來更多好處，員工自然會提升對企業轉型的信任度。

▲現場聯經數位總經理何銘傑與中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠皆提到「與員工分享」的重要性。（ 圖／資料照片）

聯經數位總經理何銘傑與中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠則同樣都指出，隨著消費者使用行為與習慣的轉變，例如智慧手機的普及化、網路頻寬與流量的升級，企業勢必要跟隨著時代潮流而轉型。過去是「公司提供產品/內容給消費者」的流程，現在則是「從消費者需求、客戶體驗為出發點」。這樣的數位轉型，包括大量的IT及數位行銷人才進入企業，以及整體思維的轉換，身為領導人，必須作為上下之間的溝通橋樑。兩位都提到「與員工分享」的重要性，主管若用員工同樣的語言，會更有同理心，也更容易凝聚團隊的向心力，面對數位轉型的挑戰，才能提高成功機會。



