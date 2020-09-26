上班族補班日熱搜新奇小物　「隨身馬桶」熱度意外增4成

今（26）日為因應中秋連假的補班日，全台灣約有一半的民眾今天必須上班；然而，中秋連假即將到來，不少上班族也打開網購平台，搜尋休假旅行時的小物。電商平台就發現，今日站上有關旅遊的商品搜尋量，較以往成長達到38％。

▲讓人出門也能洗衣的「隨身洗衣機」，今（26）日也上了成為電商平台熱搜榜。（圖／台灣樂天市場提供）