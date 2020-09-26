上班族補班日熱搜新奇小物　「隨身馬桶」熱度意外增4成

今（26）日為因應中秋連假的補班日，全台灣約有一半的民眾今天必須上班；然而，中秋連假即將到來，不少上班族也打開網購平台，搜尋休假旅行時的小物。電商平台就發現，今日站上有關旅遊的商品搜尋量，較以往成長達到38％。
據電商平台業者「台灣樂天市場」觀察，今日站上有關「旅遊必備」、「攜帶型小物」商品搜尋量，較以往平日大增38％，顯示了民眾對於即將到來的中秋連假有所期待之外，新奇小物搜尋量的增長，也看出民眾在補班日中找尋小樂趣。
電商業者表示，這些商品在今日搜尋度大增，甚至有35％被放進購物車；雖然尚未看出有多少商品結帳，但足以看出這些旅遊小物成為今年中秋長假的黑馬商品。
至於其中有那些商品最為吸引人呢？首先是能讓人出門在外也能方便上廁所的「隨身免治馬桶」。業者指出，此商品在今（26）日有較平日高出42％的搜尋量，而此品在今年銷售也較去年多出2成，看出民眾對於在外保持如廁清潔越來越重視。
另外，「變形甜甜圈枕」、「隨身洗衣機」的搜尋量也是有顯著成長。業者說道，甜甜圈枕可說是長途旅行用的福音，能放在身上各個部位，無論是用來伸展背脊、墊腳、頸枕都非常適合，預期隨著假期到來，銷售成長樂觀；隨身洗衣機則適合一整天在外旅遊跑跳後，回到旅館可以立刻洗淨衣服的髒污與汗臭味，更重要的是，只要按下一個按鍵即可完成洗衣，讓消費者有更多時間休息。