美術史裡的「三國演繹」　李梅樹紀念館開展

新北市三峽李梅樹紀念館今（26）日舉辦「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」開幕式，文化部長李永得與紀念館館長李景光、李梅樹文教基金會執行長李景文、台籍第一代西畫家陳澄波、藍蔭鼎、陳植棋的家屬一同參觀展覽。李永得表示，「此展得以讓我們看到台灣美術的發展及傳承，不僅是美術界的盛事，更寫下了台灣美術史上重要的一頁」。

李景光指出，本次展覽內容以日籍畫家石川欽一郎為中心，分別向上、下連結石川的英籍老師伊斯特，以及石川在台時的學生李梅樹、陳植棋、倪蔣懷、洪瑞麟、藍蔭鼎等台灣第一代西畫家，不僅橫跨英、日、台三國畫家，「在適逢教師節前夕開幕，更是充分演繹展覽所欲傳達師生相傳的脈絡」。

李永得表示，李梅樹是台灣相當重要的前輩藝術家，生長並落根於三峽，在自身藝術創作之外，當年投入三峽祖師廟重建工作，廣邀台灣藝術名家共同參與，使這座信仰中心成為「東方藝術殿堂」，為台灣本土美學留下深刻印記。



▲李永得表示，「此展得以讓我們看到台灣美術的發展及傳承，不僅是美術界的盛事，更寫下了台灣美術史上重要的一頁」。（圖／文化部提供） 本次展覽於李梅樹紀念館展出「春萌序曲－師生頌前奏」，包含素描、版畫、水彩、油畫等，共逾50件以19世紀至1945二戰終戰前為主的原作，並有相關老照片、書信、繪葉書、美術著作及書刊雜誌等文獻的展陳。此外，於國立台北大學展出「光風薈萃－風景繪譜曲」，以戶外美術館的型態，展出逾50幅台、日、歐等異地風景大圖輸出作品。





文化部指出，此次展品中的洪瑞麟作品《煤礦坑》，是去年美國爾灣順天美術館捐贈文化部作品之一，亦是該作品回台後的首次展出。順天美術館創始人許鴻源與李梅樹友誼深厚，李梅樹更為許鴻源夫婦及許夫人繪製肖像畫，順天藏品回台後能於李梅樹紀念館展出，實具特別意義。