中秋連假前一日水氣增！最新「各地賞月預測＆雨區」曝光

今（27）日隨著華南雲雨區東移，水氣增加，一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，而中部、東部、東南部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨，南部地區則大致為多雲，午後局部短暫雷陣雨。此外，中秋連假期將到來，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄分析中秋連假雨區分布。

▲今晨降雨範圍逐漸擴大，截至清晨4點30分左右，桃園以北、宜蘭有局部降雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》）