中秋連假前一日水氣增！最新「各地賞月預測＆雨區」曝光

今（27）日隨著華南雲雨區東移，水氣增加，一整天北部及東北部地區都會有陣雨，並有局部大雨發生的機率，而中部、東部、東南部地區及澎、金、馬也有局部短暫陣雨，南部地區則大致為多雲，午後局部短暫雷陣雨。此外，中秋連假期將到來，氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄分析中秋連假雨區分布。
吳德榮提到，今晨降雨範圍逐漸擴大，截至清晨4點30分左右，桃園以北、宜蘭有局部降雨，今晨最低氣溫：新北石門區19.0度、桃園楊梅區19.6度。根據最新（26日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天東北風挾帶水氣多，苗栗以北及東半部轉有局部陣雨，中部略受影響、有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨；有局部較大雨勢，苗栗以北溼涼、中南部早晚偏涼。
最新模式模擬顯示，周二（29日）東北風水氣減少、有短暫空檔；北部轉多雲，中南部晴時多雲午後山區有局部短暫雷陣雨，東半部偶有局部短暫雨的機率。周三（30日）東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，偶有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雷陣雨。
至於中秋連假周四至周日（1至4日）台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。氣溫逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。
中秋夜模式模擬調整得更為偏乾，大台北及東半部雖因迎風面水氣的堆積，賞月偶爾有低雲干擾，但雲層發展稀疏、影響不大；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。（編輯：賴詠璿）