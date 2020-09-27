同事躲死角狂騷擾！超商妹心好累　呂秋遠轟：我去陪他玩

職場環境百百種，近日就有一名自稱就讀高中的女網友在臉書匿名表示，因為現在人在學校建教合作的超商打工，工作環境內卻有一位大夜班同事，在自己任職後短短一個月內瘋狂告白，甚至會避開監視器吃她豆腐、傳訊息強迫她到對方家裡，貼文曝光後引發網友熱議，就連律師呂秋遠也忍不住在底下回應「告他！」。

這名少女在臉書粉專《靠北超商2.0》匿名發文表示，自己幾個月前在超商工作擔任工讀生，但因應學校建教合作的關係自己不可能離職，雖然明確拒絕這名大夜班的同事，卻總是得會在工作環境上遇到他，對方甚至在她任職1個月後突然告白，「可是沒想到，他好像清楚我不可能喜歡他、不會跟他在一起，得不到就想要毀了我」。

原PO就吐出痛苦回憶表示，對方在告白被拒絕後，開始轉用言語威脅、霸凌，還故意避開店內的監視器，在死角偷摸吃她豆腐，接著又附上一張對方要求她到家中玩Switch的訊息，她拒絕同事後還收到「你敢不來試試看」、「你如果明天沒在我下班看到你出現，我就讓你好看」等恐嚇訊息。

▲大夜班同事誇張行徑讓她不知道該如何拒絕。（圖／翻攝自《靠北超商2.0》）

種種離譜狀況就讓她忍不住崩潰直呼「第一次碰到這種事，只能忍到畢業嗎？每天去上班都覺得好痛苦、好痛苦」，而文章曝光後，就連律師呂秋遠也特地撰文替她發聲「不要擔心錢的問題，既然你還是高中生，如果真的還是不懂，我會免費幫你處理，請發私訊告訴我。不然你跟他說，我會為了他早起，早上七點，我去陪他玩」，不少網友也認為這種情況實在太惡質，紛紛建議她「先去買個密錄器帶在身上！（以備不時之需）」、「這一定得要反應」、「跟老師說要換一間合作店家」。（編輯：楊智傑）