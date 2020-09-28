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快訊／再添3境外確診！莊人祥：從菲律賓跟印尼來的

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-09-28 14:02:43

▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，今（28）日召開臨時記者會，說明新增3名境外移入確診等事宜。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心，今（28）天又傳來壞消息，國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，分別為菲律賓籍20多歲男性(案511)、菲律賓籍40多歲男性(案512)及本國籍40多歲男性(案513)，分別自菲律賓及印尼入境。



指揮中心表示，案511因工作於9月11日自菲律賓搭機來台，機場檢驗結果為陰性，入境迄今無疑似症狀，集中檢疫期滿隔日(9月26日)再次採檢，於今日確診，目前住院隔離中。因個案於9月26日採驗完即前往預定工作地，衛生單位接獲個案陽性通報後，立即展開相關調查，並已初步掌握接觸者共39人，包括同車接觸者、宿舍接觸者及消費店家之接觸者等；其中13人列為居家隔離對象、26人列為自主健康管理對象。


指揮中心指出，案512因工作於9月23日自菲律賓搭機來台，入境迄今無疑似症狀，由於機場採檢結果為弱陽性，於9月26日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已初步匡列個案接觸者共63人，包括同班機接觸者、同行接觸者等，其中48人列為居家隔離對象、15人列為自主健康管理對象。

指揮中心表示，案513今(2020)年7月下旬前往印尼工作，9月19日因出現倦怠、腹瀉、腹痛症狀，於當地就醫並診斷為胃潰瘍；個案9月26日獨自搭機返台，入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握同班機接觸者共41人，其中前後二排座位旅客29人列為居家隔離對象，機組員12人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計93,181例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含92,108例排除)，其中513例確診，分別為421例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、482人解除隔離、24人住院隔離中。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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