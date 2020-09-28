▲ Audi e-tron / e-tron Sportback 預售 289 萬起，充電及保固資訊看這裡

台灣奧迪正式公佈Audi e-tron | e-tron Sportback 預售價，分別自289萬元起與303萬元起，預售期間針對 Audi e-tron 50 quattro S line 及 Audi e-tron Sportback 50 quattro S line 車型推出專屬套件免費升級禮遇。

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全車原廠保固與電池效能保障

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預售期間推出專屬套件免費升級禮遇



除提供完善的購車保障之外，台灣奧迪也於預售期間針對 Audi e-tron / e-tron Sportback 50 quattro S line 車型推出三款不同的專屬套件免費升級禮遇，包括「全數位虛擬後視鏡套件」、「晴空環響套件」以及「舒適套件」。



凡購買 Audi e-tron / e-tron Sportback 50 quattro S line，並在 2020 年 11 月 30 日前下訂，並於 2021 年 2 月 10 日前完成領牌，即可免費升級以下其中一項專屬套件：



【全數位虛擬後視鏡套件】：全數位虛擬後視鏡為 Audi 領先全球車壇的創新科技，擁有新穎的造型設計，同時以攝影鏡頭取代傳統後照鏡，駕駛者於行駛時可從設置於前座兩側內車門的 7 吋 OLED 高解析度螢幕中，查看車外即時影像，也能透過觸碰面板移動顯示欲查看的方向，透過多角度視野協助駕駛識別車外狀況。



【晴空環響套件】：套件包含 Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統，打造如劇院般的聽覺享受及全景式玻璃天窗提供更佳的乘座視野。(限e-tron 50 quattro S line 車型)



【舒適套件】：套件包含室內雙前座冷熱通風座椅與後座室內遮陽簾，駕駛與同行乘客可視環境喜好隨時調整為最適的乘坐狀態。



Audi 全數位虛擬後視鏡。

× Audi 全數位虛擬後視鏡。

套件包含 Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統，打造如劇院般的聽覺享受及全景式玻璃天窗提供更佳的乘座視野。

× 套件包含 Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統，打造如劇院般的聽覺享受及全景式玻璃天窗提供更佳的乘座視野。

台灣奧迪推出「純電生活方案」全方位的充電服務



為讓 Audi e-tron | e-tron Sportback 車主能降低對「里程焦慮」的擔憂，享受更便利的純電行車生活，台灣奧迪自去年起即超前部署積極佈局充電網絡，在「家用充電」、「公共充電」與「快速充電」三大面向提供車主多元的充電服務。



首先在「家用充電」部分，Audi 與合作夥伴Noodoe（拓連科技），攜手打造家用充電線上評估平台「Audi x Noodoe Home Check行動安裝管理平台」，其能協助消費者在購買 Audi e-tron 之前，提前檢測住家安裝家用充電樁的可行性；除此之外，包含社區管委會協調、實際安裝至社區內智慧電能管理，Audi 前線業務人員與 Noodoe 將會一同把關所有流程細節。



而針對「公共充電」面向，台灣奧迪亦與 Noodoe（拓連科技）與華城電機合作，藉由 Noodoe EV 環島充電網與華城電機旗下 EVALUE 充電據點的策略聯盟，透過多元的目的地充電據點，滿足車主通勤、週末出遊及環島長程旅行的充電需求。



最後針對「快速充電」服務，台灣奧迪也將在年底前於北、中及南部 Audi 授權展示中心建置 6 座「Audi極速充電站」，提供高達 180kW 高速的充電效率，10 分鐘即可提供約莫 100 公里的行駛里程。



Noodoe EV 環島充電網據點圖。

× Noodoe EV 環島充電網據點圖。

家用充電：購車後贈送 Noodoe 家用充電器，隨車亦附原廠隨行充電器，返回家中可隨時進行充電。

公共充電：充電規格除全台近千座的公共充電裝置外，車主自交車日起算，可免費 12 個月使用全台超過 110 座 Noodoe EV 環島充電網服務；亦可使用華城電機旗下全台 70 座 EVALUE 據點的充電裝置，且享 3800 元充電補助金。

快速充電：針對車主長途旅行的需求，台灣奧迪共設置 6 座「Audi極速充電站」，位置將座落於台北市內湖區與濱江街、新北市新莊區、新竹、台中、高雄等地區的 Audi 授權展示中心，不僅將提供高達 180kW 高速充電效率服務，車主亦享有 2 萬元的快充基金。

如車主無家用充電器的需求，台灣奧迪將提供 2 倍公共充電與快速充電補助金。

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Audi e-tron全台巡迴預賞會 10 月 10 日起正式登場



Audi e-tron / e-tron Sportback 搭載多項創新科技，受惠於電動化 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與最新電能回充科技，依據 WLTP 測試之數據，Audi e-tron / e-tron Sportback 55 quattro S line 車型，單次續航里程可分別達 436 公里及 446 公里的強勁續航力，而 Audi e-tron / e-tron Sportback 50 quattro S line 車型，單次續航里程則可達 336 公里及 347 公里；除此之外，Audi e-tron / e-tron Sportback 全車系標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統，可依據路面狀況、車速與駕駛偏好調整車身高度，讓其能因應各種地形、天候狀況，展現傑出的操控感受。



而對於消費者最為重視的直覺化智慧操作介面「12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus」，以及齊全的智慧安全駕駛輔助系統皆列為標準配備，Audi e-tron / e-tron Sportback 結合純電車優異的靜謐性表現與最大可分別擴充至 1,725 公升與 1,665 公升的實用空間機能。



直覺化智慧車艙設計。

× 直覺化智慧車艙設計。

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Audi e-tron 50 quattro S line



NT$ 289萬元



Audi e-tron 55 quattro S line



NT$ 346萬元





Audi e-tron Sportback 50 quattro S line



NT$ 303萬元



Audi e-tron Sportback 55 quattro S line



NT$ 359萬元





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