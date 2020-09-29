疫情助長宅經濟！YouTube觀看時間大增　遊戲影片漲12倍

新冠肺炎疫情全球蔓延，提高民眾對零接觸經濟的需求，增加線上服務、影音內容的使用，更具體反映在網路及影音流量的成長。根據影片平台調查，相較去年同期，今年第二季台灣使用者觀看影片時間大幅成長，另也有多達200 萬消費者於後疫情時期首次使用網購。