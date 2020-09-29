疫情助長宅經濟！YouTube觀看時間大增　遊戲影片漲12倍

新冠肺炎疫情全球蔓延，提高民眾對零接觸經濟的需求，增加線上服務、影音內容的使用，更具體反映在網路及影音流量的成長。根據影片平台調查，相較去年同期，今年第二季台灣使用者觀看影片時間大幅成長，另也有多達200 萬消費者於後疫情時期首次使用網購。
根據YouTube數據，相較去年同期，今年第二季台灣使用者在各類型影片的觀看時間也大幅成長，包括遊戲類（模擬生活遊戲）觀看時間成長12倍、娛樂類（網路爆紅事物）與生活類（旅行）雙雙成長3倍以及知識類（金融）則成長2倍。
在疫情期間，有越來越多消費者偏好上網購物並透過網路搜尋作為購物決策依據，而影片平台也成為依據之一。數據顯示，從2月至今的疫情期間，超過 200 萬消費者首次使用網購；另外，2015 年 10 月至 2020 年 9 月期間，在平台上搜尋「推薦」相關字詞也呈現倍數成長，顯示網路影音內容已成為消費者購買決策過程的關鍵要素之一。
由觀眾、創作者、內容發佈商和品牌等多方建構的影音生態系中，影音內容創作也蓬勃發展。平台表示，在台灣截至 2020 年 6 月為止，突破百萬訂閱的頻道已達到65個、超過十萬訂閱的頻道超過1250個，多元豐富的頻道內容為品牌創造分眾溝通機會。
平台指出，隨著使用者行為的改變、內容創作的蓬勃發展，他們以內部數據為基礎，提供使用者洞察、創新廣告投放解決方案，幫助品牌進一步制定精準的行銷策略、有效觸及潛在的目標消費族群，以獲得具體行銷成效。