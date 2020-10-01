中秋烤肉商機！電商肉品銷售增近8成　烤肉用品漲超過1倍

中秋節連假將近，點燃電商平台的烤肉商機。據業者觀察，近期生鮮肉品銷售成長近8成，其中頂級肉品佔整體肉品銷售5成。另一家業者也表示，各種室內、室外烤肉用品的需求量都較其他月份成長超過1倍，顯見中秋烤肉已成全民運動，相關商品需求直線攀升。
據線上零售平台「momo購物網」觀察，隨著現代人對生活品味的講究，「精烤」已然成為今年中秋烤肉的重點訴求，銷售成長近8成，其中在民眾對美食的講究與堅持下，促使頂級肉品佔整體肉品銷售5成；例如美國PRIME嫩肩沙朗牛排、日本A5和牛肉片、安格斯鮮脆牛舌等肉品，以及等急凍智利帝王蟹、五星藍鑽蝦、北海道原裝4S干貝等生鮮，皆為饕客的首選。
除了備齊豐富食材，好的烤肉用具也是端出美味料理的重要推手。momo購物網分享，今年中秋連假長達4天，烤肉聚會一攤接一攤，加上近期露營風氣興盛，帶動「折疊式烤爐」、「多功能烤爐」以及「卡式爐搭配烤盤組」商品成熱門選擇。
另一家電商平台「蝦皮購物」也指出，近期各種室內、室外烤肉用品的需求量都較其他月份成長超過1倍；其中，去年「攜帶型烤肉」器材9月需求超過萬台，相較其他月份成長近2倍，另外電烤盤相關商品也較前月需求成長近3倍，顯見外出烤肉為國人中秋不可或缺的必備行程。
此外，隨著中秋與雙十節的連假即將到來，消費者深怕吃太多烤肉與月餅，開始思索如何維持體重。據電商平台「淘寶台灣」統計，近期除月餅禮盒、零食乾貨銷量衝高，健身輔助商品、電玩遊戲片與纖體保養產品也是買氣奔騰。
根據淘寶台灣數據，在家中就能鍛鍊美尻的美臀彈力帶銷量較前月大漲76％，而遊戲片《JUST DANCE 舞力全開》更在9月躍居平台熱搜10大品項之一，買氣更較上個月成長近 3.5 倍；此外，纖體保養品如腿部舒緩霜與小腹霜的Q3業績更較Q2成長 280％。