高流明年開幕　王文翠：市府攜手法人扶植城市文化建設

高雄流行音樂中心明年四月將正式啟用，這個極具象徵性的城市建設，高雄市民引領期盼﹔文化局長王文翠近期於文化局粉專平台以「翠翠碎碎念」為開頭，書寫對於爭取高雄文化建設的心路歷程與展望，以平易近人的文筆，與市民交流城市文化的蛻變。

對於高雄流行音樂文化中心的建立，王文翠說明，南北各一個流行音樂中心的規畫，經過許多溝通協調，高流直到新增海洋文化推廣功能，才終獲支持，因此能夠建成場館得來不易，過程曲折艱辛。

王文翠表示，為了讓高雄流行音樂中心未來的營運專業化，配合市場特性與彈性，亦能肩負其場域的公共任務，積極推動行政法人作為營運單位，也於107年正式掛牌成立。



▲ 高雄流行音樂中心明年四月將正式啟用。（圖／文化局提供） 王文翠分享，近年行政法人高雄流行音樂中心營運C10倉庫Livewarehouse，策辦多場精彩演出節目，成為高雄重要的流行與獨立音樂展演場域，也協助大港開唱的辦理，讓這個全國獨有的海灣音樂祭成為世界知名的音樂祭﹔同時，在2018年獨創全新音樂祭 「TAKAO ROCK」，在涼爽的秋日翻轉三號船渠，讓整個高雄港成為音樂祭勝地，並邀請KKBOX、電競產業等於2018年進駐鯨魚堤岸，開設眾多課程、培育流行音樂產業相關人才。





高雄市長陳其邁上任後，也十分關注高雄流行音樂文化及場館的發展，並於110年度預算編列1億預算補助，文化局也同步爭取場地優化等相關預算，展現市府對於高流的高度重視及支持。

王文翠認為，過去或許有些紛擾、艱難與考驗，但現在要逐步邁開腳步，文化局將持續給予行政法人高雄流行音樂中心重要且關鍵的支持，攜手共創符合甚至超越大家期待的高雄流行音樂中心。也期待透過「碎碎念」的主題分享，與市民互動並一同體現高雄文化脈絡與發展。



