元智攜手亞東醫院成立醫研所　鎖定智慧醫療趨勢

元智大學結合亞東醫院申請醫護學院，校方今（29）日宣布，醫學研究所已獲教育部核可設立，自下學期（110）起將招收醫學研究所學生，並以「創新智慧醫療」為核心理念，希望培育新世代醫療產業之跨領域人才，以助於智慧醫療發展，提升整體醫療品質。

近年來，台灣社會面臨高齡化、少子化、醫療區域均衡化與新興傳染病等帶來的醫療負擔與挑戰，有感於未來對於醫療照護人力將會有高於以往的需求，如何善用各類資源或者開發有效率，更精準地提供健康照護將會是未來的趨勢，同時搭配5G時代「高速率」、「大連結」、「低延遲」的三大特性，有利發展大數據、人工智慧、物聯網。

元智大學校長吳志揚表示，元智大學在資通訊領域聞名，尤其人工智慧崛起，元智有大數據中心以及物聯網專長之研發，亞東醫院則是遠東集團旗下的教學醫學中心，也是新北市重要的醫療醫學中心，他們的醫療資源，醫師陣容與設備與元智成立醫護學院，希望能培育跨領域醫學研究人才，提升國家整體醫療發展。





元智聘請亞東醫院教學副院長陳芸擔任元智醫護學院籌備處主任，陳芸表示，未來醫療產業之趨勢包括再生醫學、數位診斷、高齡照護以及精準醫療，整合元智大學與亞東醫院微創手術、AI人工智慧、細胞治療以及遠距治療的強項，結合集團內包含遠傳電信、遠東科技園區的產業資源，培育符合新世代需求的醫護人才未來醫界將更廣泛地應用「智慧醫療」投入在精準醫療及遠距診治等照護上，透過數位轉型減輕醫療人力負擔與成本，更高效的實踐醫療照護。





元智醫學研究所將連結元智資通訊以及亞東醫院的教研資源，以「創新智慧醫療」為核心理念，在醫學研究中融入具有臨床應用性的細胞生物科技、人工智慧、醫學工程等創新設計課程，希望培育 出新世代醫療產業所需的跨領域人才，以助益於智慧醫療的發展與整體醫療品質的提昇。

另外，元智已於今年先後成立醫護學院籌備委員會及醫護學院籌備處，醫護學院近程規劃以成立「醫學研究所、護理學系及學士後醫學系」為優先，再視教育部核准系所增設情形逐步擴大學院規模。元智大學籌設新北分部醫護學院將於10月份接受教育部審議，若獲准通過，將隨即展開林口的校園建設。而醫學研究所已獲教育部核准，將自110學年度起招生。



