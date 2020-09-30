文青網美別錯過！「基隆潮藝術」正濱漁港化身海上美術館

位於基隆的阿根納造船廠及正濱漁港，是近年來IG及臉書最夯打卡景點，但如果你還沒去過，現在正是時候！進入第六年的「2020基隆潮藝術節」，今年於正濱漁港周邊、阿根納造船廠、以及基隆要塞司令部校官眷舍等地展出，以「海的一日」為題，邀來新生代創作者陳彥安擔任策展人，將港口日常作為出發點，藉由15組藝術家的創作，探討在地文化，架構出港口的未來想像，有如一個延伸的時間線，將基隆的過去、現在與未來，濃縮成一日體驗。

基隆「潮藝術節」展期自9月25日登場至10月11日止，邀請台灣、荷蘭、法國、墨西哥等來自各國的藝術家參與。去年就深受觀眾喜愛的「海上美術館」，今年則由台灣愛馬仕御用櫥窗設計師于安如，在漁船上打造〈海龍宫之夢〉，讓參觀者可以親自上船一同感受，用最迷幻的空間體驗，展現在鏽蝕且又搖晃的狹小船艙中。

▲去年深受觀眾喜愛的「海上美術館」，今年則由台灣愛馬仕御用櫥窗設計師于安如，在漁船上打造充滿迷幻風格的〈海龍宫之夢〉。(圖／基隆市文化局提供)

基隆市長林右昌指出，今年邁入第六年的基隆潮藝術節越來越精彩，透過大家發想創作，看到平常不曾思考過的視角，讓市民或外地遊客對基隆有不一樣的認識。此外，本屆更邀請三位國外藝術家參展，其中攝影師們公推，拍照最夢幻的展品〈HOLONS〉，由荷蘭設計團隊Martens & Visser製作；法籍藝術家Margot Guillemot特別蹲點在正濱里，從附近居民的肖像中，創作一系列浮雕面具〈大眾臉〉，讓前來基隆參觀的民眾，建立一種與附近居民面對面的舞臺；墨西哥籍藝術家Lua Rivera則以〈祖母的海膽〉，表示對古老職業「海女」致敬，作品於舊正濱派出所及巡守隊鐵皮屋展出。



▲由荷蘭設計團隊Martens & Visser製作的作品〈HOLONS〉，是攝影師們公推，拍照最夢幻的展品。(圖／基隆市文化局提供) ▲墨西哥籍藝術家Lua Rivera以作品〈祖母的海膽〉，向古老職業「海女」致敬。(圖／基隆市文化局提供)

五彩繽紛的正濱漁港，向來被稱為小威尼斯，這次「潮藝術節」在漁港周邊，更匯聚各種型態作品，包括旅荷設計師詹喬鈞、楊水源分別以幽默手法入題〈我依然等待著你〉、五金行的視角〈五金學：正濱五金〉，探討人與環境的關係。另外去年民眾票選最愛的兩件作品〈大地衣著〉、〈呼吸〉，今年也再度回到岸邊，等待與大家再度相見。





夜晚的潮藝術更精彩、更有不同風情！原本就是熱門打卡景點的阿根納造船廠，這次邀請到熱門電影《沉默》、《返校》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」，打造出全台最大船型光雕〈阿根納的船〉，在基隆夜裡閃閃發亮。港邊空間則由擅長複合媒材創作的「步里赫森」、新媒體藝術家丁建中，一同運用數位科技，打造出獨特的三維藝術空間，為夜晚的正濱漁港帶來夜間的海洋意象，溫暖地陪伴夜釣客與旅人。更特別的是，今年國慶晚會史上首度移師到基隆，10月9日下午5時30分在基隆港西四碼頭舉行，連假期間，不妨到基隆一遊，白天造訪潮藝術節，晚上一同參加國慶晚會，用不同的角度，重新發掘基隆漁港之美！



▲藝術家楊水源在正濱漁港旁，以五金行的視角〈五金學：正濱五金〉，探討人與環境的關係。(圖／基隆市文化局提供)