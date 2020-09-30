聖約翰科大早預謀不發薪逼退教師？董事會開會紀錄曝光

聖約翰科大非法扣薪教師爭議持續延燒，高教工會今（30）日下午偕同聖約翰科大教師赴教育部門口陳情，同時披露校風董事會校務會議紀錄，原來聖約翰科大再今年6月召開功能小組董事會議，早有減薪、不發聘書打算，甚至編列律師經費，以支應教師提告。

高教工會痛批，聖約翰科大教師在今年教師節、中秋節卻無薪度過，並即將遭學校欠薪3個月，但校方仍有資產20億，存款達3億，但對不接受減薪的教師，自8月起竟就惡意不發薪，教育部僅確認聖約翰校方行為確實違法，但卻一再給予學校限期改善機會，呼籲教育部應依私校法撤換違法校長黃宏斌與董事會。

高教工會指出，在知情善心人士協助下，聖約翰教師取得一份「聖約翰科技大學第17屆董事會第16次功能小組董事蒞校會議紀錄」，其中顯示，董事會對教師們的減欠薪作為早有預謀，裡頭還載明要「編列律師費用」，寧可拿學校預算，花大錢聘律師，也不發薪給老師。





高教工會痛批，寧可預留資金來聘律師，因應 遭惡意不發薪、不給聘書的教師爭訟，還惡指這群人就是「不適任教師」。校方記錄中寫到，「...請學校預設執行裁減人事作為後可能遭遇之問題如：談自動減薪、不發聘書之教師提出訴訟，或校內不適任之教職員如果提告，學校的法律責任、 律師費、申訴支出，需預留資金以因應申訴事件等支出預估等，請一周內提出報告給董事會。」





記錄中另一段文字寫到，「...請學校聘請律師採司法途徑處理不適任之教師，並列出評鑑達後 80 名教師之名單加速勸退，保障學生之受教權，也避免優良教師持續因慢退流失 」，但高教工會表示，聖約翰目前含主管也僅有120位教師，相當於指稱高達三分之二的教師均不適任。





此外，董事會紀錄中指出，「針對班級10人以下之系所同學透過學誼獎學金等誘因盡速進行輔導轉系，強化執行系所招」、甚至「學校應按照校內法規進行學生數不足之系所停招辦理...不容之前因教師投訴而被教育部否決停招之情事再度發生。」高教工會痛批此舉根本罔顧學生意願與受教權。





高教工會表示，校方明顯是私立學校的錯誤示範，呼籲教育部該積極介入，並依私立學校法第43條及第25條撤換違法校長與董事，在訴求未達成前，將繼續每週至教育部外陳情抗議，直到政府拿出鐵腕為止。





