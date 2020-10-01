許厝港上演黑翅鳶捕巨鼠　鳥友呼籲保護幼鳥勿捕捉

上個月底一名鳥友到桃園許厝港拍攝灰斑鶲，卻意外拍到一隻黑翅鳶捕食巨鼠的珍貴畫面﹔拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，黑翅鳶的幼鳥常遭違法濫捕，遭到獵捕的幼鳥有如寵物般被販售牟利，黃蜀婷呼籲大家，黑翅鳶屬保育鳥類，違法捕捉者將依照野動法移送法辦，可判處6個月以上、5年以下徒刑，並易科罰金20萬以上100萬以下罰鍰。
拍攝的鳥友胡博奕表示，當天上午大約10時30分左右，天空忽然出現一隻黑翅鳶成鳥於空中懸停尋找食物，發現草中有動靜(巨鼠)，立馬垂直下俯衝至草堆內(約一分多鐘-應該是和鼠打鬥)，之後將食物(巨鼠)攜行至包覆防風黑布柵欄上食用。
黃蜀婷表示，黑翅鳶主要捕食鼠類，是平原區的野鼠剋星，然而其繁殖成功率並不高，常因人為干擾或天災導致繁殖失敗﹔黑翅鳶飛行時雙翅常呈上揚姿勢，旋停技巧亦加，配上黑白分明的羽色，在野外辨識上並不困難。尤其特別的是，雄、雌黑翅鳶甚至會在空中交接老鼠！因為黑翅鳶在育雛時，一般都會是雄鳥負責外出抓老鼠給雌鳥及幼鳥吃，但雄黑翅鳶並不會直接將老鼠交給幼鳥，而是都由雌鳥來負責餵食。
黃蜀婷說，黑翅鳶主食是老鼠，是農夫的小幫手，小衛兵。希望大家喜歡和保護被稱之為最美麗的猛禽黑翅鳶免於被獵捕和受農藥之害。