許厝港上演黑翅鳶捕巨鼠　鳥友呼籲保護幼鳥勿捕捉

上個月底一名鳥友到桃園許厝港拍攝灰斑鶲，卻意外拍到一隻黑翅鳶捕食巨鼠的珍貴畫面﹔拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，黑翅鳶的幼鳥常遭違法濫捕，遭到獵捕的幼鳥有如寵物般被販售牟利，黃蜀婷呼籲大家，黑翅鳶屬保育鳥類，違法捕捉者將依照野動法移送法辦，可判處6個月以上、5年以下徒刑，並易科罰金20萬以上100萬以下罰鍰。

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