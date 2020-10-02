川普確診新冠肺炎　莊人祥：戴口罩是防疫最有效方法

針對美國總統川普夫婦雙雙確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，由於美國正值總統競選期間，也有看到川普大部分時間都沒戴口罩，其實不管國內、國外，民眾都要特別注意，戴口罩是防止新冠肺炎最有效的方法，而我國總統、副總統及行政院長等人，出席活動也都非常注意戴上口罩。