川普確診新冠肺炎　莊人祥：戴口罩是防疫最有效方法

針對美國總統川普夫婦雙雙確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日表示，由於美國正值總統競選期間，也有看到川普大部分時間都沒戴口罩，其實不管國內、國外，民眾都要特別注意，戴口罩是防止新冠肺炎最有效的方法，而我國總統、副總統及行政院長等人，出席活動也都非常注意戴上口罩。
莊人祥指出，大家都有看到川普幕僚在最近2天都跟著川普到處去競選及參加活動，也有看到川普大部分時間沒戴口罩，大家都知道新冠肺炎在發病前2天可能就有傳統力，事實上最特別的是，這個人被感染還沒發病，可能就有傳染力，所以傳播威力才會這麼大。
由於川普也曾搭飛機，機上傳染力也受關注。對此，莊人祥說在飛機上空調都有做特殊處理，沒有大家想像這麼容易被傳染，尤其看到很多搭機的人都會戴口罩、護目鏡，甚至傳隔離衣，只要做好防護，在機內上廁所要洗手，不要亂摸，盡量讓自己傳染機率降低。
面對川普確診新冠肺炎，莊人祥強調，對其他國家而言，新冠肺炎大家都已經知道該如何防止感染，不會因為總統感染而有特殊防治方法。至於會不會影響台灣取得新冠肺炎疫苗的時程？他認為美國總統川普確診與疫苗上市並沒有太大關係，況且美國疫苗開上市時程都不一定，要賣給他國時程更不確定，尤其疫苗安全性及有效性也都還沒完全出來。
至於我國總統等官員防疫部分，莊人祥強調，我國總統、副總統及行政院長等在出席活動都非常注意戴上口罩，既然大家都知道這疾病怎麼防治，就應該好好戴口罩、保持社交距離。
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