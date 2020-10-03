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台南市佳里區地震　規模3.4

文/中央社

calendar_today2020-10-03 09:45:18

▲（圖／翻攝自中央氣象局官網）
▲今（2）日台南發生芮氏規模3.4地震，最大震度達3級。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

根據中央氣象局最新資訊，今天7時17分發生芮氏規模3.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府北方21.6公里（位於台南市佳里區），最大震度台南市3級。





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