台南市佳里區地震　規模3.4

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川普確診後18小時首發推特 CNN：免疫系統正和病毒戰鬥
確診後就醫首度露面 川普自承狀況良好但難掩疲態
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辯論陷混戰卻不讓改規則 川普：贏得很輕鬆幹嘛改
切麥或砍發言時間 美選辯論擬改規則防亂鬥
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接棒娜娜！賴冠霖將登央視國慶晚會：我在中國台灣等你
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失聯移工在臺產子 移民署：兒童權益受保障｜Sở Di dân sẽ đảm bảo quyền lợi cho con của lao động di trú được sinh ra tại Đài Loan
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越南國服秀美食閃亮登場 市府：盼傳遞新住民母國文化｜Kết nối và quảng bá văn hóa Việt Nam trên đất Đài
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tân Di dân! 8 ban ngành sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin tiêu dùng đa ngôn ngữ
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北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 | วิจารณ์แรงงานข้ามชาติชุมนุมกินข้าวดื่มเหล้าสถานีไทเป ชาวเน็ตถามเพียงเพราะเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือ
北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 I Pekerja Migran Berkumpul Minum Alkohol Dan Piknik Di Taipei Main Station Mengundang Perdebatan, Netizen : Perdebatan Heboh Hanya Karena Mereka Orang Asing
根本不是外籍看護虐待阿嬤！當地家暴影片被拿來抹黑越南移工 I Ternyata Bukan Pekerja Migran Yang Menyiksa Nenek! Video KDRT Lokal Dipakai Untuk Memfitnah Pekerja Migran Vietnam
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文/中央社
calendar_today2020-10-03 09:45:18
根據中央氣象局最新資訊，今天7時17分發生芮氏規模3.4地震，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府北方21.6公里（位於台南市佳里區），最大震度台南市3級。
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