為校慶暖身　公正國小學童秀體操獻武藝

宜蘭縣公正國小是國內體操國手的搖籃，曾經名噪一時的「翻滾吧！男孩」就是以該校體操隊為背景拍攝的電影。今（109）年10月18日是該校70周年校慶，為慶祝這個具歷史意義的日子，20日特別舉辦「體育表演會」，體育班學童分別上場表演體操及武術。公正國小是宜蘭縣內最具規模的小學，學童各項表現都相當突出，曾經獲得全國武術比賽第一名、體操第二名、舞蹈第三名的佳績。而體操的傑出表現由來已久，除了曾經名噪一時的「翻滾吧！男孩」是以該校體操隊為背景之外，在國際比賽大放異彩的體操國手李智凱也是該校校友。公正國小為慶祝創校70周年，將舉辦一系列活動，包括：Slogan徵選、吉祥物徵選、特色體育發表會、感恩藝文晚會等。而本月份登場的是「特色體育發表會」，由體育班學童表演體操及武術，二年級師生則到場觀摩及體驗。校長簡信斌說，「特色體育發表會」除了讓學生有表演的舞台及空間之外，更重要的是現在正值疫情期間，而防疫更需要身心健康，藉此也讓學生重視身心健康及楷模學習。而接下來則是透過系列活動讓校友回到母校，讓老師珍惜在公正的每一天。校慶籌備會主委宜蘭縣體育會理事長蔡岡志表示，為慶祝70周年校慶，上個月成立籌備會之後，每個月都有重點活動要展出，也希望校友都能來參與。