拼「市長連任」前議長林敏霖接任國民黨中市黨部主委

國民黨台中市黨部於今(21)日進行新舊主委交接，由台中市前議長林敏霖接任，中央黨部秘書長李乾龍親自到場監交﹔林敏霖表示，現在國民黨正處於最低迷時期，毅然挑起重責大任，從政以來由於長期受到鄉親的愛護與組織栽培，現在正是他可以回報的時機，目前首要任務是「市長連任、議會過半」。李乾龍致詞時強調，江啓臣主席推動黨務改革要求，在地化、年輕化、數位化，並期許主席的故鄉台中市能夠作領頭羊，帶動全國黨務的蓬勃發展。林敏霖表示，國民黨正處於最低迷時期，毅然挑起重責大任，從政以來由於長期受到鄉親的愛護與組織栽培，現在正是他可以回報的時機﹔他為自己所訂出的首要任務即是「市長連任、議會過半」，要讓黨部超前部署，協助盧秀燕打下更穩定基礎，也要做為黨籍議員最好溝通橋樑。林敏霖說，接任後除了要持續強化穩固黨的基本票源外，更需要運用自己雄厚的政經人脈關係，找回過去支持國民黨卻被長期忽略的好朋友﹔再者，由於過去曾擔任縣議員、議長長達16年，深切了解市議員對黨的重要性，中央通過擔任主委的第一天，他就立即前往市議會拜會議長副議長及議會黨團，同時敦聘議會黨團書記長陳政顯，擔任市黨部副主任委員，強調在地化，更貼近民眾需求。林敏霖畢業於淡江大學數學系，曾連任四屆台中縣議員並當選第12、13屆議長，台中縣工業會第5、6屆理事長，台中縣建築投資公會創會理事長，台灣省諮議會首屆諮議員，台中縣體育會理事長等要職，馬英九執政時獲聘為總統府國策顧問，台中市政經人脈豐沛。