遵守防疫規範　宜縣高中以下學校可以舉行畢業典禮

畢業季節即將到來，受新冠肺炎疫情限制大型聚會影響，不少畢業生擔心能否舉行畢業典禮？宜蘭縣政府今（(22）日上午宣布，在完備落實各項防疫規範，保持安全社交距離、手部清潔、以及落實實名制等前提下，高中以下學校及幼兒園辦理大型活動含畢業典禮可不受室內100人、室外500人之限制。宜蘭縣流行疫情指揮中心應變會議今天上午召開，縣長林姿妙表示，六月畢業季即將到來，學生們都很期待，宜蘭縣各級學校在做好防疫措施下，可以舉行畢業典禮。林姿妙進一步表示，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，於完備落實各項防疫規範，保持安全社交距離、手部清潔、以及落實實名制等前提下，高級中等以下學校及幼兒園辦理大型活動含畢業典禮可不受室內100人、室外500人之限制，但因疫情尚未消除，各級學校務必注意相關防疫措施。縣府指出，國內疫情漸漸趨向平穩，但是國際間疫情仍嚴峻，民眾仍不可掉以輕心。出遊需落實「防疫新生活運動」，保持安全社交距離，若無法維持社交距離時應戴口罩，隨時保持手部清潔，搭乘大眾交通運輸亦須全程配戴口罩。如到餐廳用餐時可挑選安全的餐廳，比如說有隔板將座位隔開或採取梅花座，以保持適當的安全距離，出、入口及場所內皆提供乾(濕)洗手用品或設備，同時採取實名制，確實執行人流管制及環境的消毒的餐廳。