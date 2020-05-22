等40年美夢成真　東區建成路地下道填平開工

▲東區建成路地下道填平，預計明年3月完工，將可串聯綠空廊道及精武車站。(圖／柳榮俊翻攝2020.5.22)

台中鐵路高架化完工後，台中市政府建設局縫合都市景觀，陸續啟動5處地下道填平工程，繼北屯太原路、豐原圓環北路地下道填平開工，今(22)日再啟動東區建成路地下道填平，預計明年3月完工，將可串聯綠空廊道及精武車站

﹔

市長盧秀燕表示，該工程除了填平地下道，也一併納入汙水下水道及寬頻管道工程，完工後可讓地方交通、景觀、經濟更提升。

建設局長陳大田表示，台中鐵路高架化後，市府規劃將太原路、圓環北路、建成路、國光路、五權路等5處地下道填平，填平總經費3億1,682萬元（含雨、汙水下水道及寬頻管道工程），感謝營建署補助主體工程7成經費

﹔

其中，建成路地下道填平工程總經費約4,040萬元，工程總長306公尺、寬約30公尺，預計施工10個月；為降低交通衝擊，施工團隊秉持「行車無阻礙，施工不封路」原則，一邊填平、一邊維持雙向雙車道通行，施工期間也呼籲民眾多利用周遭精武路、自由路、進化路及進德路等道路通行，分散車流。

陳大田說，東區建成路為串聯市區到後火車站、太平及大里的主幹道之一，車流龐大，過去因鐵路穿越使南京路及復興東路動線受阻，僅配置機車地下道讓機車穿越通行，開車民眾僅能利用建成路地下道或繞道至復興路高架橋(舊建國市場)通往台中後火車站，相當不便；未來地下道填平後，可串聯南京路及復興東路，大幅改善台中車站周遭交通路網。

陳大田指出，該工區起點緊鄰中國醫藥大學東區分院及台中南天宮，建設局特別要求廠商儘可能以低噪音方式施作，如將地下道結構物先切割再運至工區外指定地點進行打除作業、鋼軌樁以鑽設方式為優先等，減少噪音產生，盼市民體諒施工期間帶來的不便。